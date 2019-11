Tennis Biella: scritta "comunale" assente e "tariffe agevolate a soci Faggi". Il Pd interroga la Giunta

Due le interrogazioni dei consiglieri Pd Marta Bruschi, Marco Cavicchioli, Mohamed Es Saket, Diego Presa e Valeria Varnero presentate sul perchè non esiste la scritta "comunale" fuori dal circolo Tennis di via Liguria e l'agevolazione riservata per l'accesso ai campi per i soci de I Faggi. "È legittima l’attività svolta dal concessionario dell’impianto sportivo 'Tennis Biella' che favorisce l’ingresso in un impianto pubblico a un gruppo ristretto di persone perché soci di un altro circolo, privato?".