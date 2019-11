Pattinaggio a rotelle, a Biella la Circuito Nord Ovest CUP

Il Circuito Nord Ovest di pattinaggio corsa ha scelto Biella come teatro della prima edizione della CNO CUP, evento che raccoglie i migliori 12 atleti di ogni categoria, subito successivi ai finalisti del circuito, quelli che sono arrivati a un soffio dal partecipare alla Finale dei Circuiti e che probabilmente potranno essere i campioni del futuro.

Domenica 24 novembre, Biella ospiterà un’importante evento interregionale di questo sport: al Palabonprix saranno presenti 96 atleti, appartenenti alle squadre del Circuito provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia che saranno divisi in 3 maxi-squadre e parteciperanno ognuna ad un certo numero di gare. A gareggiare in casa saranno protagonisti 4 atleti della squadra locale di pattinaggio velocità che organizza l’evento, ASD Bi Roller Pattinaggio Biella: Giulia Fojaca, Alice Corradino e Annibale Sangiorgi, categoria Ragazzi 12, e Lorenzo Bonvicino, categoria Ragazzi.

ASD Bi Roller Pattinaggio Biella che è stata protagonista alla finale CNO, che si è svolta a Forlì il 26 e 27 ottobre scorsi, in cui Susanna Rocchetti, Michele Rocchetti ed Achille Sangiorgi hanno fatto parte della squadra vincitrice.

Per il pattinaggio corsa l’appuntamento di domenica sarà quello di chiusura della stagione 2019 e un’importantissima occasione per tutti i Biellesi di assistere dal vivo ad una gara di pattinaggio a rotelle.

Durante la giornata la società Bi Roller farà da padrona di casa e i maestri ed allenatoripresenteranno alla città tutti gli agonisti e i bambini dei corsi di pattinaggio. Così spiega Federica Ugliengo – Presidente della società sportiva di pattinaggio corsabiellese – “Mi auguro che questo sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti dipattinaggio che potranno essere ospitati sul nostro territorio: Questo è uno sport poco notoe ancora poco diffuso, specialmente in Piemonte, ma davvero molto bello edentusiasmante. Come società sportiva abbiamo grandi progetti per la diffusione delpattinaggio corsa sul territorio: oltre ai corsi di avviamento al pattinaggio che organizziamoin parecchi Comuni della Provincia e alle promozioni gratuite in tante scuole, speriamo nel2020 di riuscire ad organizzare qualche altro evento di pattinaggio, magari una garaRegionale indoor e una tappa di trofeo CNO. E invitiamo tutti i bambini a venire a provarequesto bellissimo sport ai nostri corsi”

Ecco l’elenco dei corsi che si svolgono nel Biellese:

ANDORNO – palestra delle scuole medie - lunedì 17,30/18,30

SAGLIANO – polivalente – martedì 18/19

POLLONE – polivalente – mercoledì 17/18

VIGLIANO BIELLESE – palestra delle scuole medie San Quirico – venerdì 16,45/17,45

COSSATO - palestra delle scuole medie San Leonardo – sabato 9,30/10,30

BIELLA – palestra Istituto Geometri oppure Palabonprix – sabato 10/11

Prima prova gratuita per tutti e se non avete i pattini ve li presta Bi Roller.

Per info: 3206134803