Fantastica Vittoria Siletti, 3^ nel ranking Cadette a gennaio partecipa in Coppa del Mondo under 20

E’ stata una gara quasi perfetta quella di Vittoria Siletti (classe 2004) alla 1° prova Giovani di Ravenna lo scorso fine settimana. L’atleta biellese, in forza alla sezione scherma dell’ A.P.D. Pietro Micca, ha chiuso in 3° posizione la prova Under 20 (268 le atlete in gara). “E’ stata una gara molto difficile” racconta Vittoria“ a partire dal girone eliminatorio in cui eravamo 6 anziché 7. Sono riuscita comunque a vincere tutti gli assalti e subire solo 4 stoccate”. Questo risultato parziale le ha concesso la 2° posizione nella classifica provvisoria. “Anche con questo risultato, non ho avuto vita facile” spiega ancora Vittoria. Il primo incontro di eliminazione diretta infatti è stato contro Jole Triglia (Club Scherma Pisa Di Ciolo), atleta che aveva sconfitto Siletti proprio alla 1° prova Cadetti di Legnano lo scorso mese. “E’ stato un assalto molto difficile, sia mentalmente sia tecnicamente. Ma il fatto che fosse un’avversaria che già conoscevo e con cui non mi ero trovata bene mi ha aiutata a tenere la concentrazione ancora più alta”.

Per l’accesso tra le prime 32, Vittoria si è trovata opposta alla n° 2 del ranking cadette, Margherita Baratta (Genova scherma), sulla quale la biellese ha avuto la meglio per 15 a 11. Vittoria ha poi superato la romana Domitilla Brini e per l’accesso tra le prime 8 Emilia Rossatti (Scherma Ferrrara) atleta classe 2001, già in nazionale under 20. Il podio è arrivato grazie ad un assalto perfettamente gestito contro Sarah Maria Kowalczyk (Scherma Giannone Caserta),classe 2001 e numero 2 del ranking Giovani. “Anche Sarah era un’avversaria con cui avevo già perso. Sapevo quali erano stati i miei errori tecnici, Jessica ed io ci abbiamo lavorato in allenamento e anche per questo sono riuscita a superarli”.

La corsa di Vittoria si è conclusa contro Elena Ferracuti (Club scherma Terni), classe 2000. “Le gare Giovani sono molto complicate” racconta l’istruttrice Jessica Lagna “sono presenti sia le atlete Under 20, sia le migliori della categoria Cadette, under 17. Vittoria ha svolto una gara di altissimo livello, gestendo perfettamente la tensione e dimostrando una maturità tecnica e tattica davvero elevata per la giovane età.” Questo risultato porta Siletti al 3° posto del ranking italiano di categoria cadette e al 17° posto nella categoria Giovani.

“Il 3° posto dovrebbe consentire a Vittoria di partecipare alla prova di Coppa del Mondo Under 20 a Udine il prossimo gennaio” spiega Jessica Lagna. “Inoltre è un ottimo passo verso gli obiettivi che ci siamo poste per quest’anno…che per scaramanzia non sveliamo”. In pedana sono saliti anche Alice Giordano, Tommaso Rossetti e Francesco Ferraioli, quest’ultimo un po’ sottotono rispetto alla buona partenza dell’anno schermistico.