Boxing club Biella, Tarmoun stacca il biglietto per gli italiani FOTO

Lo scorso week end, la Boxing club Biella ha presenziato a due avvenimenti differenti, che hanno lo stesso fine e che esplicano in maniera evidente l'obiettivo dell'attività giovanile. Domenica mattina, a Chivasso, si è svolta la penultima tappa dei Criterium dove un centinaio di bimbi dai 6 ai 12 anni hanno dato vita ad un'attività agonistica con lo scopo del divertimento. Biella è stata degnamente rappresentata da ben 7 piccoli atleti che, seguiti scrupolosamente da Alessio e Cecilia, si sono confrontati con i temi affidati ad ogni età partendo dal salto della cordicella, lavoro al sacco, i circuiti coordinativi e lo "sparring" condizionato.

Il pomeriggio, invece, sul ring è salito Mohamed Tarmoun Mohamed categoria 91 kg, affiliato alla società Biellese Boxing club Biella, ha incrociato i guanti con Mingrone pugile affiliato alla First Evolution di Torino, è riuscito a superare ai punti il torinese così da staccare il pass per le fasi dei Campionati Italiani che si svolgeranno a dicembre, per l'esattezza dall'11 al 15 a Roma, dove Biella avrà anche la campionessa Italiana uscente Giulia Lamagna che proverà a bissare il risultato dello scorso anno.