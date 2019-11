Basket femminile, Ramella trascina la bonprix Bfb alla vittoria contro Rivalta

In una gara solo all'apparenza facile, la bonprix Bfb raccoglie con Pasta Rivalta due punti importanti per la classifica di Serie C. Una partita dai due volti. Due quarti dominati dalle ragazze del Basket Femminile Biellese, secondo tempo con il freno a mano tirato che ha permesso alle ospiti di riaprire il match e mettere in discussione la vittoria. Partenza forte delle padrone di casa. Dopo i primi due punti di Pasta, Biella piazzava un parziale di 11 a 0, grazie anche a tre triple consecutive di Ramella e Tombolato.Per tutto il primo quarto e metà del secondo si è vista un'ottima Bfb. Poi è cambiato l'atteggiamento, pensando di aver già chiuso la gara giocando con poca attenzione.

Nonostante ciò nel terzo periodo il vantaggio arrivava anche a 21 punti. L'ultimo quarto si apriva con Biella ancora in vantaggio di 18. Ma nell'ultimo periodo, complice anche un arbitraggio pignolo che rendeva il gioco spezzettato, le lamiere si disunivano. Tanti errori e palle perse permettevano a Pasta di recuperare. Si arrivava all'utimo giro di lancette con le ospiti a -3. I liberi di Ramella e Guzzon rispedivano in dietro le torinesi per il 71 a 66 finale. ''Una partita che doveva essere chiusa nel primo tempo'' commenta poco soddisfatto coach Cardano'' e abbiamo rischiato di perderla. Prendiamoci questi due punti, ma al primo allenamento sarà necessario spiegare alle ragazze gli errori per evitare il ripetersi di tali circostanze''.

Ora la Bonprix BFB, supera proprio Pasta in zona playoff. Il prossimo weekend però cci sarà la difficile trasferta a Castelnuovo Scrivia.

BONPRIX BFB - PASTA RIVALTA: 71 - 66 (28-14/47-30/61-43).

Bfb: Tua 9, Rosso, Ricino 2, Dovana, Guzzon 2, Borchio, Trucano 6, Tombolato 7, Ramella 21, Gandini 12, Villa 7, Barbagallo 5. All. Cardano, ass.all. Toso.