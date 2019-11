Bandiera bianca per Rally & Co, guasto tecnico per la coppia Gazzetta-Pizzato FOTO

Due equipaggi portacolori della scuderia di Valdilana Rally & Co hanno partecipato lo scorso weekend alla 17° edizione del Revival Valpantena in quel di Grezzana provincia di Verona. Si tratta della manifestazione più importante in Italia per quel che riguarda la regolarità sport e quest'anno ha radunato oltre 170 partenti.

Il neo campione italiano velocità fuoristrada Alberto Gazzetta coadiuvato da Pizzato (habitué della gara veneta) ha purtroppo dovuto alzare bandiera bianca e ritirarsi a causa di un guasto alla loro Renault 5 gt turbo. Note positive invece dall'equipaggio composto da Enrico Candelone e Matteo Viola che a bordo della loro Ford Sierra Cosworth hanno raggiunto un onorevole 59° posto assoluto su 131 arrivati.