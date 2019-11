Argento e bronzi per gli atleti della Kwan Taekwondo Biella

Domenica 17 novembre a Busto Arsizio gli atleti della Kwan Taekwondo Biella hanno partecipato al secondo appuntamento agonistico della stagione. I ragazzi, anche se pochi, si sono distinti alla New Stars Fight, gara dedicata alle nuove stelle del taekwondo presso il Palaferrini.

Argento per Alessia Pozzato dopo due ottimi incontri: il primo superato con un netto vantaggio e il secondo combattuto fino all'ultimo, perdendo il terzo. Bronzo per Filippo Maio e per Giovanni Furlan, il più piccolo della palestra, che dopo aver battuto con grande differenza punti il primo avversario si è poi scontrato con un atleta con più esperienza. Non raggiungono il podio Diego Quaglia e Paolo Squintone. A seguirli sul tatami i loro coach Roberto Fittabile e Dino Igor Umilio.