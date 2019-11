Lotta alla Violenza sulle donne, Giorgis: "Anche da questo si misura il livello di civiltà di un Paese, governo in prima linea"

"E' una piaga del nostro tempo, da affrontare con tanti strumenti. E per questo è una priorità dell'attuale governo, perché anche da questo aspetto si misura il livello di civiltà di una società". Sono parole che non hanno bisogno di interpretazioni, quelle che Andrea Giorgis, sottosegretario alla Giustizia dell'esecutivo Conte bis, usa per definire i contorni di un fenomeno purtroppo ancora di estrema attualità come quello della violenza sulle donne. Un tema che tocca tutti i territori da vicino e che la città di Grugliasco, in particolare, vuole affrontare con un calendario ricco di eventi, che si dipaneranno dal fino al 29 novembre e che vedranno proprio Giorgis protagonista dell'incontro che si terrà domenica 24 alle 15.30 presso il teatro Perempruner, organizzato dal comitato "Se non ora quando" e dall'assessorato alle Pari opportunità. Il 25, invece, incontrerà i ragazzi del Curie Vittorini.