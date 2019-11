Ettore Rosato ha tenuto a battesimo Italia Viva a Novara. Sul palco anche Barazzotto FOTO

Il Palazzo del Comune o Palazzo dell'Arengo risale al XII secolo ed è la splendida location che Italia Viva di Novara ha scelto per presentare il nuovo partito di Matteo Renzi nel Piemonte orientale. In una sala affollatissima, oltre 200 persone, si sono dati appuntamento, lunedì scorso, iscritti e simpatizzanti del Quadrante: oltre a Novara anche Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola.

Folta la rappresentanza biellese, con una trentina di partecipanti. A tenere a battesimo la nuova formazione, alla quale i sondaggi attribuiscono una percentuale di consensi all'incirca del 6%, Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera dei Deputati e Coordinatore del Partito. Prima del noto esponente politico, si sono succeduti al microfono i rappresentanti dei numerosi comitati che si sono costituiti nel frattempo nei vari capoluoghi. Per Biella, hanno preso la parola Paola Raniero e Vittorio Barazzotto. L'ex consigliere regionale, in particolare, si è soffermato sui motivi che lo hanno indotto a seguire Renzi nella nuova formazione ed ha sinteticamente analizzato i problemi che assillano il nostro territorio. "Le imprese - ha sottolineato Barazzotto - sono state dimezzate, i patrimoni, seppure ingenti, non vengono messi in circolo e a dettare le regole è rimasta la finanza. La politica, con l'attuale amministrazione, ha abdicato al proprio ruolo di soggetto propulsore, ponendosi al traino dell'iniziativa privata".

"Per affrontare le difficoltà che ci coinvolgono, non solo a livello locale - ha concluso Barazzotto - occorre riaffermare i valori che ci contraddistinguono, opponendoci alla deriva populista e razzista che sembra avere preso il sopravvento in larghi strati della popolazione. Rifiutando la definizione di “moderati”, per difendere con determinazione i traguardi raggiunti in Europa, e per imporre una visione progressista e riformista della società”. I motivi che hanno indotto Matteo Renzi ad uscire dal Pd, li ha analizzati Ettore Rosato. Gli elementi scatenanti che hanno determinato la scissione sono stati essenzialmente due. Le dichiarazioni di Salvini, con la richiesta di assunzione dei pieni poteri, e il mancato riconoscimento di Zingaretti per l'opera svolta dai Governi Renzi e Gentiloni.

"Era indispensabile - spiega Rosato - dare una forte scossa non solo per uscire dalla rassegnazione e dall'apatia nella quale era sembrato precipitare il PD ma occorreva soprattutto dare una svolta alla politica italiana. Il centrodestra lo vuole fare con strumenti antichi, per affrontare problematiche nuove, riportando i cittadini ad esperienze del passato. I.V. lo deve fare guardando al domani, attraverso l'innovazione, le nuove tecnologie, costruendo un partito che parli di contenuti. L'ambizione è quella di costruire un grande movimento, non un piccolo partito, accorciando le distanze tra chi sta dentro e chi guarda da fuori”.

"Non deve mancare l'ambizione - ha concluso Rosato - per trasformarla in fatti concreti. Ecco perché il nostro deve essere un partito accogliente, positivo, capace di aggregare energie nuove. L'appuntamento è per le elezioni del 2023. Nel frattempo, dobbiamo eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e affrontare alcuni appuntamenti locali. Il radicamento sul Territorio a questo non è solo utile ma resta una priorità".