Anci, Roberto Pella riconfermato vicepresidente vicario

“L'unita' dell'Anci, testimoniata dalla conclusione unitaria del congresso con la riconferma del presidente Decaro e l'indicazione di Pella a vice presidente vicario sono un elemento di straordinaria forza per l'associazione". A parlare, l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco, confermato all'unanimita' per i prossimi quattro anni alla presidenza del consiglio nazionale dell'associazione, riunita in assemblea ad Arezzo.

Il sindaco di Bari Antonio Decaro è stato rieletto presidente dell'Anci. L'assemblea congressuale nazionale dell'associazione dei Comuni italiani lo ha confermato per acclamazione, come unico candidato. L’assemblea congressuale ha confermato anche Roberto Pella, sindaco di Valdengo, come vicepresidente vicario; Enzo Bianco, ex sindaco di Catania, presidente del consiglio nazionale, e Veronica Nicotra, segretario generale.