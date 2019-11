Il Ricetto di Candelo è pronto a trasformarsi, anche quest'anno, nel Borgo di Babbo Natale FOTO

Ingresso in un mondo magico al Ricetto di Candelo, come Clara la protagonista del film Disney Lo Schiacciancoci e i quattro regni, tratto dalla celebre fiaba natalizia. Proprio come Clara, alla ricerca della chiave che le consentirà di aprire lo scrigno, prezioso regalo della mamma, si avventura in un mondo meraviglioso così i bambini grazie alle varie tappe del percorso natalizio nel Ricetto di Candelo e all’aiuto degli elfi entreranno nel magico mondo del Natale che li condurrà fino a Babbo Natale.

Si racconta che Babbo Natale, trovandosi a passare per quello che sarebbe diventato il Ricetto di Candelo, visto questo incantevole borgo medievale, pensò che fosse il posto perfetto per la sede del suo Ufficio Postale. Il 23 – 24 - 30 novembre e l’1 – 7 – 8 – 14 - 15 dicembre, Babbo Natale arriverà davanti al Ricetto con il suo corteo di elfi e raggiungerà il suo Ufficio Postale per attendere i bimbi (il sabato l’arrivo di Babbo Natale è alle 11, la domenica alle 10). I bimbi, quindi, attraverso il magico e divertente percorso delle otto tappe, sul tema dello Schiaccianoci, tra le rue del borgo, raggiungeranno l’ufficio fiabesco con decorazioni rosso e oro, colori ispirati alla fiaba dello Schiaccianoci, dove potranno consegnargli la loro letterina. Babbo Natale, con i suoi aiutanti elfi, provvederà a rispondere, inviando anche un suo simpatico ricordo.

Ogni bimbo riceverà all’ingresso la mappa del borgo di Babbo Natale e, ad ogni tappa, riceverà una figurina da incollare. Alla fine, cosa apparirà? Un puzzle fantastico con la principessa e lo Schiaccianoci e sullo sfondo il magico mondo del Ricetto di Candelo.

Non solo Babbo Natale

Durante l’orario di apertura della manifestazione saranno presenti, tra le rue del borgo, la musica itinerante degli zampognari, i cori di bambini e i vari intrattenimenti pomeridiani, un ricco mercato con nuove idee regalo e assaggi di prodotti enogastronomici tipici, il tutto sviluppato in oltre 800 bancarelle. Inoltre un fantastico albero di Natale con mille luci a led all’interno della splendida aiuola ispirata al tema della fiaba natalizia dello Schiaccianoci, sarà il punto di riferimento per tutti, nella piazzetta all’interno del Ricetto. Ogni giorno, alle 15.30, sarà possibile scoprire la storia del Ricetto di Candelo prenotando la visita guidata dedicata.

Laboratori e mostre

Il borgo medievale, splendidamente decorato, sarà l’elemento unificante e attrattivo principale, pronto ad accogliere il pubblico delle famiglie e a far loro conoscere la sua affascinante storia. Nel centro culturale “Le Rosminiane”, a due passi dal Ricetto, presso la sede della biblioteca, ci saranno laboratori di lettura creativa e uno spazio relax per le mamme che vogliono allattare con possibilità di cambiare il bebè. In Sala affreschi “Il libro sotto l’albero” con tanti libri per bimbi e la mostra di pittura internazionale: “Armonie candelesi”. La chiesa di S. Maria Maggiore, risalente al XII secolo, vicino al borgo, ospiterà inoltre la mostra “Sacro nel sacro” a cura di Eccellenze artistiche.

Servizi importanti

Tutti i parcheggi sono gratuiti, alcuni riservati ai disabili; deposito passeggini gratuito custodito in piazza Castello; angolo relax e allattamento per mamme in biblioteca (con cambio pannolini); servizi igienici gratuiti all’interno del Ricetto e presso il Centro culturale Le Rosminiane. Ristorazione nei ristoranti e bar di Candelo (si consiglia di prenotare); ristorazione collettiva a cura del Team Associazioni Candelesi al Centro Culturale Le Rosminiane.

Ingresso al borgo: 4 euro. Gratuito per bimbi fino a 12 anni, disabili con accompagnatore e soci pro loco di Candelo.

Visite guidate

Per i gruppi oltre le 20 persone è necessaria la prenotazione (inviare un’email a prenotazioni@prolococandelo.it); per i visitatori individuali, i gruppi di amici (sotto le 20 persone) e le famiglie ci si può prenotare in mattinata presso l’ufficio accoglienza della pro loco. Visite guidate per individuali alla scoperta del Ricetto medievale: sabato e domenica alle 15.30, prenotazioni all’ufficio accoglienza della pro loco, costo: 4€/persona.

Cinema

Le domeniche pomeriggio convenzione con il Cinema Verdi (Via Senatore M. Pozzo n. 2 nei pressi della Piazza Castello): saranno proiettati alcuni film per bambini, i possessori del biglietto di ingresso alla manifestazione “Il Borgo di Babbo Natale” nello stesso giorno avranno diritto al biglietto ridotto per lo spettacolo.

Per essere costantemente informati e aggiornati sulle modifiche e sulle novità, consultare il sito internet www.candeloeventi.it e www.ricettodicandelo.it