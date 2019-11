Appalto da 100 mila euro per la gestione del campo sportivo di Ronco

Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione e conduzione per un periodo di anni dieci dell'area sportiva comunale di Ronco Biellese "Giuseppe Angelico" sita in strada Buratti della Malpenga. Il valore annuo stimato a base di appalto è pari ad euro 10.000 che per tutta la durata della concessione corrisponde ad un valore stimato a base di appalto di euro 100.000.

Possono partecipare all’appalto: - Società/Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI; Federazioni Sportive; Enti di Promozione Sportiva; associazioni che operano nel settore dello sport e tempo libero. - Operatori economici, in forma singola o associata, secondo quanto indicato all’art. 45 del Codice dei contratti. L'appalto è a cura dell'Unione Montana Valle del Cervo – La Bürsch.

I plichi, redatti secondo le modalità stabilite al Capo I del Disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le 12 del giorno martedì 24 dicembre 2019 nella sede della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle del Cervo – La Bürsch , Via B. Galliari n. 50, 13811 Andorno Micca.