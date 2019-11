Dal Nord-Ovest: Ragazza ferita nell'incidente sulla A26 FOTO

Ieri, 18 novembre, poco dopo le 10, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgomanero è intervenuta per incidente stradale sulla A26, all'altezza del km 163, all'interno della galleria di Sant'Igino nel comune di Gattico.

Coinvolto nel sinistro un mezzo pesante ed una vettura condotta da una ragazza, trasportata In ospedale. la perdita di carico di un terzo mezzo pesante dentro la galleria ha causato danni alle gomme per circa 40 autovetture e 4 mezzi pesanti. L'Autostrada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario per permettere di rimuovere e pulire l'intera carreggiata. Sul posto anche la Polizia di Stato, la Polizia Stradale, il personale di autostrade e del 118.