Dal Nord Ovest - Addio Walter, giovane calciatore morto a soli 16 anni

E' morto, a soli 16 anni, dopo aver fronteggiato con coraggio un male che da tempo aveva minato la sua salute e che lo ha strappato all'amore della famiglia e dei tanti amici che oggi lo piangono. Gattinara è in lutto per Walter Lo Chiano, giovanissimo sportivo morto all'ospedale Regina Margherita di Torino dove era stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Walter, che dopo le scuole medie si era iscritto all'Iti di Borgomanero, amava il calcio e amava divertirsi con i suoi amici, come tutti i ragazzi della sua età e, finché le condizioni di salute glielo hanno permesso, aveva giocato nel Gattinara che, nella pagina Facebook della società, ricorda il suo giovane atleta.

“Ho allenato Walter tanti anni - ricorda l'allenatore - era un ragazzo semplice, con una voglia pazzesca di giocare a calcio... Era un ottimo giocatore, molto educato, sempre presente agli allenamenti, non diceva mai bugie". L'ultima partita al termine della stagione 2017/18: "Abbiamo vinto un torneo a Verbania, è stata l'ultima sua partita, poi è iniziato il calvario della malattia... - racconta ancora il mister -. Mi mancherà, mancherà il suo sorriso, la sua semplicità ... Walter ha lottato contro il male fino alla fine... Sopra al mio letto, ho la foto dei 2003, ... Lui è al centro a dorso nudo che sorride... lo voglio ricordare così... E anche noi vogliamo ricordarti così, mentre giochi a calcio spensierato e sorridente come dopo uno dei tuoi tanti goal. Condoglianze alla famiglia da parte di tutta la società".

La mamma, il padre, i nonni e il fratellino sono, in queste ore, raggiunti da un'ondata di affetto da parte di tutti i concittadini, a partire dal sindaco, Daniele Baglione, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Ciao Walter, sei stato un bambino speciale e speciale è stata la tua lotta contro la malattia. Ora starai sicuramente giocando a calcio come ti piaceva fare, con il sorriso sulle labbra. Corri veloce, mi raccomando. Tutta la nostra Comunità è vicina alla tua famiglia in questo momento".

Accanto al post di Baglione decine di commenti commossi, di amici, conoscenti e di gattinaresi colpiti da una tragedia così grande: "Ciao guerriero porterò con me l ultimo abbraccio che ci siamo dati ... Conserverò gelosamente il tuo sorriso e i tuoi occhi nel mio cuore" è il saluto di un'amica.Il funerale di Walter Lo Chiano avrà luogo a Gattinara, nella chiesa di San Pietro, mercoledì 20 novembre alle ore 15,30.