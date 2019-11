Eroi non per caso, due carabinieri salvano la vita ad un uomo. Era già cianotico

Lo cercano, lo trovano, lo prendono per le gambe e lo alzano sgravando il peso evitando il soffocamento per lo strozzamento della corda alla quale era appeso. Salvano così la vita ad un 60enne residente nel Biellese orientale. Nel nostro articolo, oggi raccontiamo il salvataggio dell'uomo da parte di due carabinieri della compagnia di Trivero (Valdilana). E' domenica pomeriggio, 17 novembre, quando alla centrale operativa giunge una telefonata da parte dell'uomo. "Voglio togliermi la vita, ho deciso di farla finita" si sente dire il militare. Poteva essere una telefonata di una persona in preda allo sconforto e bisognosa di qualcuno che lo ascoltasse, una chiamata di una disperazione maturata nel tempo e che stava per concretizzarsi con il suo atto finale. Il più tragico. Immediatamente la pattuglia si reca all'indirizzo dell'uomo. Tempo di individuare l'abitazione, entrare nella casa e cercare il posto dove si sta consumando il gesto drammatico. Lo vedono, è nel vano scala. Appeso con una corda rudimentale. In stato cianotico e incosciente.

Con prontezza di riflessi i due militari sorreggono l'uomo dalle gambe. Poi uno dei due riesce a sfilare il cappio artigianale, tipo il collare di un cane, al 60enne. Faticano non poco a spostarlo e adagiarlo per terra. Il collo presenta segni evidenti e importanti. Momenti di paura, il cuore batte forte ma il pensiero dei due carabinieri è solamente focalizzato nel salvataggio. E ci riescono. Ancora una volta. Il 60enne poi viene affidato alle cure dei sanitari del 118. Un sospiro di sollievo. Un'altra vita salvata. Come in diverse altre occasioni, sul ponte della Pistolesa, su quello della tangenziale, per un post scritto sui social. Cambiano i protagonisti, le storie, i drammi ma le forze dell'ordine sono sempre pronte a vigilare, a salvare una vita. Come in questo caso, senza lasciare nulla al caso senza mai dare nulla per scontato. Due uomini, due militari, a loro un solo grande grazie.