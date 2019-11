Torneo di carte a scopa a Su Nuraghe

Tutto pronto a Biella, in via Galilleo Galilei, 11, nelle sale del Circolo Su Nuraghe per il prossimo Torneo di carte a scopa, in calendario sabato 23 novembre, con inizio alle 15. Per la prima volta le gare ai tavoli verdi si svolgeranno in orario pomeridiano. Attività riservata a chi, dopo una vita di lavoro, vuole trascorrere momenti sereni in un ambiente accogliente e familiare.Come noto, il gioco delle carte, affonda le radici nel mondo antico i cui Re di cuori, picche, quadri e fiori sarebbero raffigurazioni rispettivamente di quattro personaggi che hanno segnato la storia: Carlo Magno, Re David, Giulio Cesare e Alessandro Magno.Fin dall'antichità e con altri simboli, le carte erano conosciute in Cina. Secondo certi studi, l’arrivo in Occidente di questo gioco popolare, sarebbe successivo la conquista araba della Persia nell’VIII secolo. Nonostante guerre feroci da entrambe le parti, agli eredi di Maometto saremmo debitori anche di diverse tecnologie (carta, polvere pirica, uso del sestante, ecc.), giunte a noi intorno all’anno Mille, quando il mondo cristiano - tutt’altro che chiuso in se stesso - risultava essere aperto e curioso circa gli apporti culturali che giungevano da altre e diverse civiltà.In un mondo in cui le distanze si accorciano e le intolleranze aumentano, la conoscenza dell’altro può passare anche attraverso conoscenza storica e gioco delle carte a cui sono invitati aderenti a circoli ARCI ed ACLI e altre associazioni dopolavoristiche presenti sul territorio. Rinfresco durante le gare; premi in natura ai vincitori.