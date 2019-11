Studenti Liceo Avogadro in visita a Sky e Corriere della Sera FOTO

Lunedì 18 novembre un gruppo di dieci studenti delle classi 4D-LSC e 5E-LSC del Liceo Avogadro di Biella ha visitato a Milano gli studi televisivi di Sky e le storica sede del Corriere della Sera in Via Solferino.

L’attività era inserita nell’ambito del concorso “Ultima ora”, bandito dall’Osservatorio Permanente dei Giovani Editori tra le iniziative promosse per diffondere nelle classi una fruizione consapevole dei diversi operatori della comunicazione. La sezione del concorso riservato alle scuole superiori è stata vinta da un video sulla Resistenza biellese realizzato da Gabriele Blotto, Erica Favario e Edoardo Siletti, già invitati alla premiazione nazionale a Firenze nel prossimo dicembre.

Parte del premio era rappresentato delle visite a Milano, che la scuola ha potuto estendere ad altri studenti che avevano partecipato al concorso. Al mattino il gruppo ha incontrato la giornalista Chiara Piotto presso il complesso di Sky a Rogoredo, dove si è tenuto un incontro sulle insidie delle fake news sul web, quindi ha visitato gli studi televisivi. Al pomeriggio, accolti dal “Corriere”, i liceali dell’Avogdaro hanno potuto visitare la sede in centro città, visitando gli storici locali in cui hanno avuto luogo momenti fondamentali della storia del giornalismo italiano. L’incontro è stato concluso da una chiacchierata con il giornalista Giacomo Ferrari, già vice caporedattore all’Economia per il quotidiano di Via Solferino che, in modo assai informale, ha risposto alle domande del gruppo.