Santa Messa dei Sardi in memoria di chi è morto lontano dalla terra in cui è nato

Domenica 24 novembre, alle 15, a Pettinengo, nella chiesa dei santi Grato d’Aosta ed Eusebio da Cagliari, verrà celebrata la Santa Messa di suffragio per tutti coloro che sono morti lontano dal luogo in cui sono nati, presieduta da don Paolo Clerico.

L’antico oratorio di canton Gurgo, affidato alla cura dei Sardi di Biella, da anni impegnati per ridare alla comunità locale un gioiello architettonico destinato alla demolizione, si animerà di canti e preghiere in ricordo dei defunti. Durante la celebrazione, le “Voci di Su Nuraghe”, dirette da Roberto Perinu, coordinate da Giacomo Canu, con l’accompagnamento musicale di Valentina Foddanu, intoneranno canti in Limba sarda.

Alla fine del sacro rito, come in antichi “refrigerium” cristiani, sarà possibile partecipare al piccolo rinfresco con specialità dolciarie tipiche del popolare culto dei morti e assaggiare succo di mele caldo e speziato ottenuto dalla spremitura a freddo di mele delle vicine terre della Malpenga. Info: circolo, 01534638