Morenghi: "Gabriella Torrione era una persona speciale", il grazie della casa di riposo di Pollone

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gabriella Torrione era una persona speciale - commenta il direttore della casa di riposo di Pollone, Stefano Morenghi -. Il suo modo di fare singolare e mai scontato ha sempre tirato fuori la parte migliore di tutto il team di Pollone. Vedere pubblicata la lettera che la cugina di Gabriella ci aveva consegnato a mano è stata una sorpresa inaspettata. In un momento così triste Gabriella, tramite le persone che più le volevano bene, è riuscita ancora una volta a strapparci un sorriso: grazie di cuore. Questi gesti sono linfa per me, la struttura e tutto il personale. Diamo tutto per i nostri ospiti, un orgoglio accogliere Gabriella con noi. Non la dimenticheremo".