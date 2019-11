Italia-Svizzera Under 20, tifo festante per gli alunni di Pavignano FOTO

Anche la scuola dell'infanzia e primaria di Pavignano erano presenti uniti e festanti alla gara casalinga tra la Nazionale di calcio Under 20 e la Svizzera. “Si è trattato di un momento di condivisione – spiegano gli insegnanti - I nostri alunni emozionati e fortemente motivati nel fare il tifo per la nostra Italia. Tutti uniti nell'intonare l'Inno Nazionale. Il preside, i bambini,le insegnanti e i genitori ringraziano il sindaco e l'assessore all'Istruzione per aver dato questa opportunità ai nostri alunni”.