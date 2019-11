A Cossato si insedia il nuovo comitato di gestione del Fondo di solidarietà sociale Maria Bianco

Nei giorni scorsi, nella sua sede, in piazza Tempia 22, al primo piano sopra il teatro comunale, si è insediato, ufficialmente, il nuovo comitato di gestione del Fondo di solidarietà sociale Maria Bianco, che resterà in carica nel triennio 2019-2022.

In apertura della seduta, sono stati confermati, all’unanimità: Franco Graziola (designato dalla Croce Rossa Italiana di Cossato), presidente; Angela Pozza (Gruppo di Volontariato Vincenziano della Parrocchia di Santa Maria Assunta), vicepresidente; Elena Cola (Gruppo Carità Parrocchia di san Defendente, Ronco), segretario-tesoriere. Gli altri membri del comitato sono: Alfredo Pino (Fondo Edo Tempia), Fabrizio Cavalotti (Auser), Dina Bianco e Ida Saviano (associazione La Speranza dell’omonima parrocchia), Ida Angiono (San Vincenzo dell’Assunta) e Dina Della Rupe (Croce Rossa Italiana, Cossato).

L’associazione, sorta 39 anni fa, ha la finalità di aiutare le famiglie di Cossato, che si trovano in grosse difficoltà economiche per mancanza di lavoro o per gravi motivi di salute, erogando dei contributi per pagare bollette luce e gas, la mensa scolastica, i libri di testo, rate di affitto per bloccare gli sfratti e così via. Da gennaio ad oggi, il Fondo Maria Bianco, che, ogni anno, a maggio, per finanziarsi, organizza la ‘Festa della Mamma a teatro, con annessa lotteria, da gennaio ad oggi ha già erogato contributi per oltre novemila euro.

“Chi si trova in gravi difficoltà economiche, - spiega il presidente Franco Graziola, che ricopre questa carica da ben dieci anni - deve rivolgersi alle assistenti sociali del consorzio socio-assistenziale ‘’Cissabo’’che potrà elargire un contributo, dopo la stesura di una relazione sulla sua situazione economica, e/o indirizzare la persona all’associazione parrocchiale di competenza (Assunta, Ronco, Speranza) e, se sarà il caso, chiederà l’intervento del nostro Fondo, all’interno del quale ci sono i loro referenti”.