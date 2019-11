Si inaugura la nuova baby area de Gli Orsi

Al Parco Commerciale Gli Orsi è in arrivo una grande novità! Domenica 24 novembre il centro commerciale inaugurerà la nuova BABY AREA una zona ad hoc per i bambini dai 2 ai 7 anni, all’interno della food court, volta a rendere l’esperienza dei visitatori dello shopping center ancora più confortevole. Presso la baby area sarà anche possibile caricare i propri dispositivi elettronici usufruendo delle nuove prese installate in tutta la food court e messe a disposizione del pubblico.

Inoltre, i genitori avranno accesso ad un esclusivo corner baby meal: un’area dedicata che fornisce tutto il necessario per scaldare pappe e biberon!Nel nuovo spazio dedicato ai bambini il gioco sarà la parola d’ordine: non mancheranno infatti numerose attrazioni realizzate su misura per i più piccoli tra cui il tavolo creativo, i divertenti orsi e la parete interattiva. L’inaugurazione della BABY AREA si terrà il prossimo 24 novembre dalle 15.00 alle 18.00 con la speciale partecipazione dei protagonisti di una delle serie più amate dai bambini: “44 gatti”, ora diventata anche un live show prodotto da Rainbow. Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, i gattini più simpatici e irresistibili della tv, “apriranno le danze” del nuovo spazio giochi e incontreranno i fan, aspettando insieme a loro il taglio della maxi-torta! Ma non finisce qui!

Il Centro Commerciale ha organizzato un mese di eventi ed attività per famiglie alla scoperta della baby area in compagnia di un simpatico Orso, la nuova mascotte, perfettamente in tema con il centro commerciale:

“MERENDIAMO INSIEME” tutti i venerdì, dal 29 novembre al 20 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, i bambini potranno fare merenda, gratuitamente, in compagnia di alcuni protagonisti dei cartoni più famosi come i gemellini YoYo e i Puffi. “PASTICCIAMO INSIEME” tutti i sabati, dal 30 novembre al 21 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00, i più piccoli visitatori potranno cimentarsi a realizzare dolci con la pasta modellabile, con l’aiuto dei protagonisti dello show Bake Off Italia. “DIVERTIAMOCI INSIEME” tutte le domeniche, dal 1° al 22 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00, saranno aperti una serie di laboratori creativi insieme ad alcuni tra i personaggi più amati dai bambini come Bing, Shaun, Ben & Holly e Daniel Tiger.

Gli Orsi in concomitanza con la festività più amata dai bambini: il Natale, ha organizzato un mese interamente dedicato alle famiglie e ai loro piccoli, un’occasione per i visitatori per passare il tempo libero in compagnia e allo stesso tempo approfittarne portandosi avanti con lo shopping natalizio!