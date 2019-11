Case Atc, incontro Mognaz-Caucino: Miagliano chiede l'intervento della Regione

Martedì 12 l’assessore regionale Chiara Caucino, su invito del sindaco del comune di Miagliano, ha incontrato l’amministrazione, sul tema: gli alloggi e l’immobile di edilizia sociale ATC presenti sul territorio del paese.

Pochi mesi fa Alessandro Mognaz aveva già evidenziato, insieme al sindaco Mosca di Occhieppo Inferiore, forti criticità nei rapporti e nella gestione dell’Agenzia Territoriale della Casa con sede a Novara. “Da allora la situazione sarebbe perfino peggiorata – spiega il primo cittadino di Miagliano - Motivo che ci ha spinto a richiedere l’interessamento diretto dell’assessore regionale competente. Intanto ringrazio l'assessore Caucino per la solerzia con cui ha risposto al nostro appello, l’assoluto mutismo di ATC in risposta alle nostre innumerabili istanze ha assunto ormai connotazioni imbarazzanti. Gli aspetti trattati sono stati quelli pertinenti alla carenza di manutenzione ordinaria, l’assoluta assenza di interventi di manutenzione straordinaria, la mancanza di puntuale comunicazione: tutti aspetti che ridondano ormai in molti comuni biellesi ospitanti immobili di edilizia sociale legati alla gestione ATC.

“È ormai troppo tempo che il nostro Ente -analizza Mognaz - surroga sistematicamente ad attività convenzionalmente in capo all’Agenzia Territoriale per la Casa, azioni che impattano peraltro in maniera non trascurabile, sul nostro piccolo Comune; le strutture di edilizia sociale devono tornare a livelli qualitativi e di decoro adeguati e la discrasia organizzativa dell’Ente gestore non può continuare a danneggiare il benessere delle famiglie residenti. Necessitiamo di un cambio di rotta radicale e sono convinto che la risolutezza e competenza dell’Assessore Caucino, con la quale ci siamo sentiti in forte sintonia, possano portare nel breve all’atteso cambiamento”.