Biella pronta a conferire la Cittadinanza Onoraria a Ezio Greggio

«E’ lui, o non è lui? Certo che è lui». Il conduttore tv Ezio Greggio torna nella sua Biella, da dove tutto è iniziato, e il prossimo 23 novembre il sindaco Claudio Corradino e la sua giunta gli conferiranno la Cittadinanza Onoraria. La decisione è stata assunta con l’approvazione di una delibera di giunta nella giornata di ieri. Ezio Greggio si unisce a una cerchia ristretta di alte personalità del territorio che si sono particolarmente distinte: come lo stilista Nino Cerruti e l’artista Michelangelo Pistoletto. La decisione assunta dalla giunta di Biella è dettata da molteplici motivazioni legate alla carriera di Greggio, al suo impegno rivolto al sociale e al forte legame mantenuto con le sue origini, la città natale Cossato e appunto il capoluogo Biella.

Si legge tra le motivazioni contenute nella delibera di giunta: "Si conferisce a Ezio Greggio il titolo di Cittadino Onorario per la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno attraverso l’associazione “Ezio Greggio per i bambini prematuri”; per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella”. Tutto partì proprio da Biella, dagli esordi al fianco di Peppo Sacchi a Telebiella, prima televisione privata italiana. Poi l’approdo in Rai nella fine degli anni '70 e il passaggio a Fininvest dove la sua carriera raggiunge gli apici del piccolo schermo prima con lo storico programma comico Drive In e naturalmente come conduttore di Striscia la Notizia, al fianco di Antonio Ricci, con oltre 4 mila puntate.

Ma c’è molto altro dietro alla tv. In particolare Ezio Greggio si contraddistingue con la sua associazione «Ezio Greggio per i bambini prematuri»: è nata 25 anni fa per aiutare i reparti di neonatologia e in questi anni ha donato culle per il trasporto neonatale e incubatrici da reparto a oltre 70 ospedali di tutta Italia, permettendo di salvare la vita a circa 15 mila bambini prematuri. «Vedere quanto straordinario attaccamento e amore per i più piccoli esiste nei reparti di neonatologia mi ha profondamente toccato - ha detto Ezio Greggio all’Ansa lo scorso maggio nel ricevere il premio “Burgio parte dei bambini” -. Le tante lettere di ringraziamento che ricevo dai genitori di bambini prematuri sono il premio più bello che mi ha dato la mia carriera». Inoltre Ezio Greggio ha contribuito a diffondere il nome di Biella negli anni, di recente accettando di fare da testimonial di Biella Città Creativa Unesco, promuovendo la candidatura anche attraverso la trasmissione «Striscia la Notizia».

Sabato 23 novembre Ezio Greggio dedicherà un’intera giornata alla sua città. Il primo appuntamento (in forma privata) sarà all’Istituto tecnico commerciale Eugenio Bona, lo showman di Canale 5 visiterà le aule dove ha studiato alle superiori. A seguire Greggio ha espresso il desiderio di visitare il nuovo Ospedale di Ponderano e in particolare saluterà e porterà gli auguri a tutti i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria diretto dal medico Paolo Manzoni. Dopo la pausa pranzo, in agenda al Circolo Sociale con un evento benefico in collaborazione con il Rotary Club Biella, ancora una visita privata alla “Casa 2000” a fianco dell’associazione Banca del Giocattolo. Infine il ricevimento ufficiale a Palazzo Oropa, alle ore 16, dove il sindaco Claudio Corradino conferirà la Cittadinanza Onoraria.

Ezio Greggio sarà anche presente all’istituto Eugenio Bona sempre nella mattina del 23 novembre prossimo. Maturatosi proprio al Bona di Biella nell’anno scolastico 1972-1973, ha lasciato ai suoi professori e ai suoi compagni un bel ricordo di sé. Sin da giovane ha dimostrato il suo grande talento: c'è chi lo ricorda scendere dalle scale facendo qualche sketch e chi rievoca il grande impegno per aver organizzato e partecipato al Bona Show al teatro Marconi consentendo a tutta la classe di partecipare alla gita di Parigi delle quinte.Visiterà la sua scuola, ma soprattutto incontrerà gli studenti in Aula magna. Un grande ringraziamento all’Associazione culturale Noi del Bona per questa grande opportunità.