Anci Piemonte: Gianluca Forno alla guida di Piccoli Comuni e Unioni

Il sindaco di Baldichieri d'Asti, Gianluca Forno, è stato riconfermato alla guida della Consulta Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte. Resterà in carica, in qualità di coordinatore, per i prossimi 5 anni. "Sono felice di questa riconferma, che mi ripaga del lavoro svolto fino ad oggi. Sarò al fianco dei piccoli Comuni per altri 5 anni, affrontando vecchie e nuove sfide con impegno e passione, mettendoci l'entusiasmo e la spinta che da sempre caratterizzano l'azione dell'ANCI", ha detto Forno. La riconferma è avvenuta in occasione dell'ultima riunione del consiglio direttivo dell'associazione, svoltasi a Palazzo Cisterna, nella sede dell'associazione regionale. A Forno, che è anche vicepresidente di ANCI Piemonte, gli auguri del presidente Andrea Corsaro e di tutto il comitato direttivo.

Tra le sfide principali la lotta allo spopolamento e alla desertificazione. Come spiega lo stesso Forno: "L'ultima mappatura ministeriale, risalente al 2013, parlava di 1.884 Comuni a rischio in tutta Italia. Negli ultimi dieci anni la situazione si è aggravata e le piccole realtà hanno risentito, più di altre, della crisi e delle politica di austerity. Occorre uscire dallo stallo introducendo meccanismi di flessibilità, liberando maggiori risorse, semplificando l’accesso ai fondi europei e rafforzando la capacità amministrativa sui territori. Su questo torneremo a batterci con forza, a partire dall'assemblea nazionale ANCI che si terrà, a partire da domani, ad Arezzo. Servono un confronto costruttivo e un dibattito incisivo e continuo: dai buoni esempi, dalle buone pratiche e soprattutto dal lavoro di squadra può arrivare qualche idea per la ripresa dei piccoli Comuni".