Tennistavolo: Ottima prestazione dei biellesi nel primo torneo giovanile

In questo ultimo fine settimana Torino ha ospitato due importanti appuntamenti pongistici riservati al settore giovanile. Si è trattato della prima prova di qualificazione ai Campionati Nazionali Individuali, e dei Campionati Regionali a Squadre. Tra le note di rilievo, sicuramente la bella prestazione degli atleti del Tennistavolo Biella che si aggiudicano ben quattro delle otto gare in programma. Alle gare hanno preso parte 82 atleti in rappresentanza di 12 società piemontesi con un sensibile incremento sulla media dello scorso anno (69).

Come abbiamo visto, la parte del leone questa volta l’ha recitata il sodalizio cittadino con quattro primi posti, i restanti se li sono aggiudicati il TT. Torino con Frisone nelle junior, la Regaldi di Novara con Zanetta nelle Allieve, il Piossasco con Simon nei Ragazzi e l’Avis di Isola d’Asti nella categoria Giovanissimi con Rossi. La rappresentativa laniera era composta da 15 ragazzi che hanno gareggiato in sei categorie, solamente Verzuolo, con 19 partecipanti, aveva iscritti in tutte le otto gare. Tra le più piccine è Arianna Gamba ad aggiudicarsi la competizione superando le due portacolori del Verzuolo, Rosso e Tosello. Nella gara maschile buona prova di Giacomo Forno che perde solamente l’ultimo match, dopo aver superato in semi il cossatese Marangone. Tra i ragazzi, molto bene Tommy Sorrentino che raggiunge i quarti, qui fermato da Simon, dopo aver vinto, negli ottavi, contro il più quotato Bordabossana. Jack Cenedese non supera il primo ostacolo, ma nel torneo di consolazione, a questo punto privo da condizionamenti di sorta, si esprime al meglio e disputa ottime partite.

L’omologa gara al femminile se la aggiudica Lodovica Motta che supera entrambe le storiche rivali verzuolesi: le “Carlotte” Giuliano e Falcone. Convincente la prestazione di Francesco Gamba negli Allievi, il potenziale di questo nostro atleta è grande, ma non è ancora del tutto espresso. Si aggiudica la gara, superando il “regaldino” Pinto, unico vero ostacolo incontrato sul percorso. Molto bene Fabio Cosseddu, che batte Audino, e viene fermato, in semifinale, dal compagno di squadra. Altrettanto bene hanno giocato Matteo Passaro e Tommaso Spriano; entrambi, infatti, raggiungono i quarti battuti rispettivamente da Simon e Pinto dopo aver superato nel turno precedente Guastella e Potenza.

Non supera invece il girone iniziale Tommaso Ferraro. Ed infine gli Junior. Vittoria, pressoché a mani basse, di Simone Cagna che supera negli ultimi due turni prima Capra e poi Fanizza il quale, a sorpresa, aveva precedentemente estromesso la testa di serie numero due del torneo, Casassa. Si fermano ai quarti Tommy Ferraris e Pietro Furno, battuti dai verzuolesi Capra e Torta. Nicolò Manfredi cede, negli ottavi, da Fanizza, mentre non supera il primo step Luca Formagnana. La seconda ed ultima prova si giocherà a Verzuolo il 21 e 22 dicembre.