Taekwondo: Pioggia di medaglie per la New Generation FOTO

Domenica 17 novembre si è disputata a Busto Arsizio la quinta edizione della Star Fight, competizione di combattimento di Taekwondo con oltre 500 iscritti di 58 società provenienti da tutto il Nord e Centro Italia. La New Generation si è piazzata al 17° posto assoluto con 10 atleti in gara, prima tra le società delle province di Biella e Vercelli, ottenendo 3 medaglie d’oro, 1 argento e 3 bronzi.

Gli atleti in gara provengono sia dalla provincia di Biella che di Vercelli, le medaglie d’oro: il cossatese Samuele Giardina (categoria junior cinture rosse), al suo primo esordio in gara di quest’anno, prossimo ai campionati italiani di fine mese, guadagna il primo posto dopo 3 incontri vinti con grande distacco rispetto agli avversari; il biellese Lorenzo Prina Mello, (categoria junior cinture rosse), anche lui prima gara dell’anno e prossimo ai campionati italiani, oro al suo primo esordio in gara quest’anno; Bouba Thior, residente nella provincia di Vercelli, prima gara in assoluto, esordio nella categoria cinture bianche/gialle senior, guadagna la medaglia d’oro con grande grinta.

Medaglia d’argento per Leonardo Manachino di Roasio, categoria cadetti B cinture bianche/gialle, già argento alla precedente gara di Vercelli, conferma il suo grande potenziale vincendo i primi due incontri con un buon distacco, bronzo per il cossatese Enea Umilio (categoria junior cinture rosse), anche lui prossimo ai campionati italiani, Aurora Bevilacqua, di Biella, al suo primissimo esordio in gara (categoria esordienti cinture bianche/gialle) e Selvaggia Bortolan, di Roasio (categoria cadetti cinture bianche/gialle).

Presenti in gara anche Luca Lovisetto, di Roasio, (categoria cadetti cinture verdi/blu) e il piccolo Giulio Bortolan, sempre di Roasio, nella categoria esordienti cinture bianche/gialle) che purtroppo non hanno passato il turno per accedere al podio. Assente Camilla Zhucova che si sta riprendendo per un infortunio e parteciperà ai campionati italiani di fine mese.

I ragazzi in gara sono stati accompagnati dai tecnici Stefano Moi, Giorgio Moi e René Pellegrini, i quali sono molto soddisfatti del gruppo presente in gara. Il loro commento: “Grande gruppo in gara, grande senso di squadra, arrivano le prime conferme per alcuni atleti al loro primo esordio di quest’anno. Continuiamo a lavorare sodo per i campionati italiani di fine mese. Siamo soddisfatti anche degli atleti più piccoli, alcuni alla loro prima esperienza di gara, portare a termine un incontro difficile è prima di tutto una prova di carattere e i nostri piccoli atleti stanno dimostrando sempre di più di essere pronti tecnicamente e psicologicamente alle prove di gara”.