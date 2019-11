Quasi 2000 persone al Pozzo a tifare la Nazionale, 4-2 alla Svizzera. Ct: “Biella ci porta fortuna” FOTO e VIDEO

Biella si conferma cittadella dello sport. Questo pomeriggio, lunedì 18 novembre, quasi 2000 hanno assistito alla gara valevole per il Torneo 8 Nazioni tra la Nazionale di calcio Under 20 guidata da Daniele Franceschini (al ritorno al Pozzo di Biella dopo l'esperienza con l'Under 18) e la Svizzera di Francesco Gabriele.

Sugli spalti, a esultare per i colori azzurri, quasi 400 alunni provenienti dai diversi istituti scolastici del nostro territorio. E ancora 1300 tricolori distribuiti al pubblico per sostenere i giovani talenti provenienti dai vivavi di Serie A, B e Lega Pro. Tra loro, nascosti tra la folla, anche ex giocatori della massima serie, dirigenti di società dilettantische e non, addetti ai lavori nazionali e locali, rappresentanti delle istituzioni, sportivi, osservatori di club stranieri (Manchester United), procuratori come il fratello di Giorgio Chiellini, Claudio, e Tullio Tinti (scopritore di assi come Luca Toni, Simone e Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo) e tecnici come Mario Beretta (Parma, Siena, Torino).

Un parterre de rois che ha visto la presenza anche di una parte dell'amministrazione Corradino, come il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Quando ci sono grandi eventi Biella risponde alla grande. Visto l'eccellente risultato, cercheremo di portare sempre più manifestazioni di questo tipo all'interno della nostra città. Questo pubblico è una bella copertina per la città. Sul futuro? Ci sono alcune idee in testa ma è prematuro parlarne. Ma la strada è tracciata”. Gli fa eco l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone: “Ringrazio i dirigenti scolastici per il buon numero di studenti presenti allo stadio. I nostri campioni azzurri sono stati accolti favorevolmente e, vedendo il tifo, penso che si siano anche divertiti”. Pollici in alto anche dal consigliere regionale Michele Mosca: “Avere la Nazionale a Biella è sicuramente un buon punto di partenza per comune, amministrazione e territorio. Si vuole dare un cambiamento rispetto al passato e l'inizio fa ben sperare. Guardiamo avanti per portare nuovi eventi di primo livello così da valorizzare lo sport sul nostro territorio”.

Venendo alla gara odierna, l'Under 20 supera in rimonta col punteggio di 4 a 2 una Svizzera gagliarda, specialmente nella prima fase di gioco. Il ct Franceschini dispone in campo un 4-2-3-1 molto offensivo per vie laterali, con la coppia Danzi-Colpani in mezzo al campo e il trio Portanova-Anderson-Vignato alle spalle dell'unica punta Oliveri. Rispondono gli svizzeri con un tridente agile e scattante guidato da Haile-Selassie, vera spina del fianco della retroguardia azzurra. Passano appena 36 secondi sul cronometro di gara e l'arbitro portoghese Godinho assegna uno dei rigori più veloci della storia del calcio: un contatto in area molto dubbio che le immagini televisive, tuttavia, non riescono a chiarire fino in fondo. Dal dischetto il capitano Marchand non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. La reazione azzurra tarda ad arrivare ma, al 25', Portanova supera la retroguardia ospite siglando la rete dell'1-1. Nel finale di tempo, gli ospiti sfondano sulla sinistra con il tap-in vincente di Haile-Selassie. Nella ripresa l'Italia aumenta i giri al proprio motore e, nel giro di 4', si porta sul 3-2 con i centri di Frabotta (scuola Juve) e Delli Carri. La manovra di gioco soddisfa la platea presente, con frequenti cori e incitamenti a supporto della Nazionale che, al 29', cala il poker con la rete del neoentrato Gennaro Borrelli. Al fischio finale, i giovani biellesi si riversano a bordo campo per selfie e autografi con i propri beniamini con distribuzione di magliette.

Contento della prestazione il commissario tecnico Daniele Franceschini: “Seconda volta a Biella con un nuovo successo: vediamo di organizzarne una terza gara. Biella ci porta fortuna. Sono soddisfatto di questa gara: non siamo partiti nel migliore dei modi e partire subito con 1 gol di svantaggio non è facile ma la squadra ha dimostrato di avere una grande mentalità. Abbiamo dei giocatori di qualità che lo hanno dimostrato in campo contro una buonissima squadra che ha raccolto meno di quanto meritasse”.

Italia – Svizzera 4-2

Reti: 1' rig. Marchand (S), 25' Portanova (I), 41' Haile-Selassie (S), 3' st Frabotta (I), 7' st Delli Carri (I), 29' st Borrelli (I).

Italia (4-2-3-1): Ghidotti, Fiordaliso (14' st Bellanova), Frabotta, Buongiorno, Delli Carri (40' st Bellodi), Danzi (21' st Mallamo), Portanuova (39' st Errico), Colpani (21' st Roberto Alberico), Olivieri (21' st Borrelli), Anderson (14' st Raspadori), Vignato (40' st Nicolussi). A disp. Gemello, Lovato. All. Franceschini.

Svizzera (4-3-3): Keller, Ouattara (35' st Muller), Schupbach, Oulen Souare, Kamberi, Bares (35' st Medja), Lukembila (27' st Burkart), Marchand, Rustemoski (35' st Amdouni), Aliu, Haile-Selassie (35' st Gonzalez). A disp: Saipi, Antunes, Hefti, Jankowsky, Kronig, Fehr. All. Gabriele.

Arbitro: Luis Godinho (Portogallo).