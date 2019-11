Pattinaggio: Oro per gli atleti biellesi ad Imola

Alla prima tappa del trofeo di Imola di una settimana fa i pattinatori della Bi Roller hanno corso la prima gara della stagione 2019/20 e hanno conquistato importanti risultati tra cui un Oro, conquistato nella gara Americana di squadra, e l’8 posizione nella classifica di squadra su 35 partecipanti.

Per la prima volta Bi Roller si può fregiare di un Oro vinto nella gara Americana Allievi Maschi che ha visto gareggiare con grande abilità e grinta e, alla fine, primeggiare il trio Lorenzo Bonvicino, Achille Sangiorgi e Annibale Sangiorgi, l’atleta più piccolo del gruppo alla sua prima gara di questo tipo, inserito in squadra in sostituzione del titolare Tommaso Bonvicino perché infortunato: i tre pattinatori si sono distinti nella gara di qualifica a tempo conquistando la finale e hanno poi primeggiato con una gara molto ben gestita contro Porcia, Savona, Cosmo Noale e Il Sole.

Anche nelle gare singole gli atleti biellesi hanno raccolto ottimi risultati.

La più piccola Zoe Favola Bonvicino, categoria Esordiente, ha gareggiato ottimamente nelle sue 2 giri sprint e la 1000 in linea e per la prima volta si è messa alla prova in una gara Americana insieme alle compagne più grandi della categoria Ragazze, Alice Corradino ed Emma Valli.

Michele Rocchetti, Ragazzo 12, al cambio di categoria con avversari agguerriti ha tenuto duro ed ha conquistato un 6° posto nella 3 giri e il 5° nella 2000 a punti. Anche per Michele la gara di Imola ha rappresentato il primo test in una gara americana, mista tra atleti di diverse società che hanno corso bene, effettuando cambi regolari ed arrivando alla conclusione senza penalità.

Ottima prestazione di Susanna Rocchetti in entrambe le competizioni in zona podio: 3° nella 3 giri e 4° nella 3000 a punti; buona prova anche per Dora Ferretto 9° nella 3 giri e 9° nella 3000 a punti e bravissime anche Alice Corradino, Giulia Fojaca e Emma Valli che hanno gareggiato per la prima volta nella categoria Ragazzi e si sono cimentate nell’Americana.

Il trio Rocchetto+Ferretto+Fojaca ha corso una bella gara Americana e per un soffio non hanno conquistato la finale.

Nella pari categoria maschile, ottima prestazione di Lorenzo Bonvicino che ha primeggiato nelle sue gare: 2° posto nella 3 giri e 4° nella 3000 a punti. Bravo Annibale Sangiorgi che per la prima volta gareggiava in categoria superiore come Ragazzo e si è difeso raggiungendo il 9° posto nella 3 giri e 11° nella 3000 a punti. Anche Achille Sangiorgi, Allievo alla prima prova dopo il cambio di categoria, ha lottato con grinta e, nonostante una caduta, ha conquistato la 7° posizione nella 3 giri in linea e la 6° nella 3000 a punti.

Ora sarà la volta della prossima tappa di Imola l’8 dicembre e poi i pattinatori entreranno nel vivo della preparazione invernale che li porterà direttamente ai campionati Indoor in programma a Pescara per i primi di febbraio 2020.

Ma intanto, domenica prossima 24 novembre, una nutrita delegazione di atleti biellesi gareggeranno in casa in occasione della 1° edizione della CNO CUP STAGE che si svolgerà a partire dalle 9,30 e per tutta la giornata al Palapajetta di Biella.

Si tratta di una manifestazione interregionale che vedrà 96 atleti appartenenti alle diverse categorie provenienti dalle società sportive del pattinaggio corsa iscritte al Circuito Nord Ovest di Piemonte, Liguria e Lombardia.

L’evento è ad ingresso libero e Bi Roller Pattinaggio Biella, società ospitante che organizza sul territorio corsi di pattinaggio, invita i Biellesi ad assistere alla manifestazione. Il divertimento è assicurato!