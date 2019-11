Biogliopesi, avanti tutta verso l'anno olimpico

Bellissima giornata quella di sabato 16 novembre in quel di Torino dove, la Biogliopesi ha iniziato la stagione agonistica 2020 in anticipo. In anticipo perché, tutta la stagione agonistica sarà concentrata nel primo semestre 2020 in quanto, anno olimpico. Alessia Gruppo, Alessio Cantono, Noemi Rossetti e Emma Costa sono saliti in pedana alla qualificazione ai Campionati Italiani U17/ Campionati Italiani di Specialità.

Unica assente in pedana, Benedetta Maroso, reduce da un incidente motociclistico e non ancora recuperata del tutto però, reinventata come “supporto tecnico”. Gruppo, cat.kg 45 si fermava a 40 kg di strappo conquistando però i 56 kg conquistando il titolo regionale e limando i record nazionali, già in suo possesso, nei tre segmenti: strappo da kg 38 a 40, slancio da kg 52 a 56 e totale da kg 90 a 96.

Alessio Cantono, giovane atleta molto promettente, deve fare i conti con una grande emozione personale che, purtroppo, lo limita ancora. Campione Regionale cat. Kg 39, guadagnato con 35 di strappo e 44 di slancio. Rimanete sintonizzati perché, questo giovanissimo atleta, farà parlare di se negli anni a venire.

Rossetti, gioie e dolori. Un’atleta davvero molto valida che, come tutti gli adolescenti, hanno alti e bassi, gli impegni scolastici e quelli sportivi, purtroppo, non sempre si riescono a far coincidere però, ci prova e, il risultato è tutt’altro che pessimo, anzi. Grande concentrazione pre-gara e conquista dell’obiettivo nel mirino hanno fatto in modo che questa ragazza tirasse fuori gli artigli nascosti.Una bella doppietta di strappo con 50 e 52 e un terno secco di slancio con 60/63/66 conquistava la tombola di Campionessa Regionale nella cat. Kg 59.

Emma Costa, un discorso un po’ più ampio e meritato. Reduce dalla finale dei Campionati Italiani U17, svoltisi a Ostia, sabato 9 novembre u.s. dove, l’atleta Biogliopesina, ha conquistato, con il supporto dei propri tecnici, tre pesantissime medaglie di bronzo. Le strategie dei tecnici, Sirio e Marangon, supportate dalle ottime performance dell’atleta hanno fatto in modo che fosse dietro a due ottime atlete della scuola di Pordenone, atlete appartenenti alla nazionale italiana già da molti anni. Anche per Costa, titolo regionale e miglioramento nei massimali di slancio e totale. Kg 48 di strappo e kg 63 di slancio per un peso personale di kg 48,34. Le soddisfazioni, per fortuna, non sono finite qui, oltre agli atleti, sul podio, è salita anche la società, conquistando un ottimo secondo posto regionale dietro alla Pesistica Pinerolo.

Carlo Sirio e Roberto Marangon si dimostrano, come sempre, ottimi tecnici di pesistica e i risultati conseguiti continuamente lo confermano. Ringraziamento, come sempre, al nostro sponsor “Minerali Industriali” nella persona del dott. Fulvio Garbella Tavernin e alle famiglie dei nostri atleti, vero trait d’union tra la società e gli atleti. Appuntamento a gennaio 2020 alle finali nazionali