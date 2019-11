Biella Rugby, tutti i risultati del weekend gialloverde

Weekend intenso per i gialloverdi del Biella Rugby Club. Ecco tutti i risultati delle partite di serie C2, Old e Under 18, 16 e 14.

Serie C2

Volvera vs Biella Rugby 13-22.

Mete di: Macchniz (2), Galfione e Sorgi. Una trasformazione di Fassoletto.

Michael Dwyer: “Sapevamo che con Volvera sarebbe stato un match difficile. Loro sono partiti forte, allargando la palla e affrontandoci con determinazione. Hanno segnato prima un calcio piazzato, poi una meta trasformata arrivando a dieci punti. Pensavo che questo gioco avrebbe messo alla prova il carattere dei nostri giocatori, infatti, nonostante il bassissimo possesso fino a quel momento, siamo riusciti ad entrare nei loro ventidue dove abbiamo trovato almeno due opportunità di segnare senza riuscirci. Alla fine, i primi cinque punti sono arrivati, ma uno scarso rigore e poca disciplina, ha favorito Volvera che è riuscito a segnare un penalty e salire a quota 13. A questo punto, sapevo che era necessario segnare ancora e i ragazzi hanno fatto bene. Meta e trasformazione di Fassoletto per il 13-12, questo alla fine del primo tempo. Volvera è tornato in campo come un toro scatenato e ci ha spinti nei nostri ventidue, fortunatamente siamo riusciti ad invertire il gioco e a mettere loro sotto pressione. Era solo una questione di tempo e abbiamo segnato ancora per ben due volte nei 30’ successivi e siamo arrivati al 13-22 che ci ha permesso di ottenere la vittoria, ma la mancanza di disciplina che ci ha fatto prendere un cartellino rosso, mi ha un po’ deluso. Complessivamente è stata una buona prova che ha visto il ritorno di alcuni vecchi guerrieri come Nano Marmiroli, Christian Teagno e Jacopo Bertone, ma il giocatore del giorno per me è stato Christian Sangiorgi che ha realizzato un gioco eccezionale su tutto il campo. Bravi ragazzi, ci riproviamo”.

Under 18

Brc vs Rivoli 31-7.

Mete di: Salussolia, Calosso, Besso, Agnolio, Mouchtaki. Trasformazioni di Tosetti e Sciarretta. Formazione: Longo, Rodina, Calosso, Caputo, Tosetti, Sciarretta, Besso, Mafrouh, Vaglio Tessitore, Ballarè, Destro, Zanotti, Agnolio, Salussolia, La Cognata. A disposizione: Bodone, Monteleone, Mouchtaki, Casumaro, Caruso, Longhi, Santillan.

Giovanni Martinetto: “Partita importante se non fondamentale per la stagione. Oggi si incontravano le due seconde a pari punti, 16, un punto dietro Ivrea. Biella impone subito il proprio gioco con gli avanti, attenendosi al game plan preparato. Il primo tempo è giocato centralmente con penetrazioni, ottima pulizia dei punti d'incontro e grande ritmo. Questo porta a marcare pesante con Salussolia, Calosso e Besso, per un parziale di 19 a 0. Nel secondo tempo c'è un leggero calo fisico e forse di concentrazione, ma la squadra regge e va ancora a marcare nel primo quarto di tempo con Agnolio. Dopodiché complice il nostro calo, gli avversari prendono ritmo e giocano stabilmente per un buon quarto nei nostri ventidue, fino ad arrivare a una meritata meta. Nel finale c'è comunque una buona reazione e da una touche ai cinque metri arriva la meta finale di Mouchtaki grazie a un drive ben costruito. Mischia solida e preponderante, touche spesso vincenti e gioco ben alternato con il piede ci hanno fatto vedere un buon gioco. Solo qualche sbavatura, ma in complesso una bella prestazione. Molto bene tutti. Tra gli avanti si è distinto Salussolia, per i trequarti, oltre alla solita solidità di Calosso, ottima partita di Sciarretta”.

Under 16

Brc vs Cus Piemonte Orientale 49-0.

Mete di: Gruppo (2), Mondin, Moretti, Nicolo, Zavallone, Morel, Zanotti, Derossi. Trasformazioni di Nicolo e Morel. La formazione: Negro, De Filippi, Gruppo, Moretti, Nicolo, Morel, Fusaro, Varese, Rolando, Grandi, Deva, Cafaro, Zavallone, Mondin, Mureddu. A disposizione: Bisio, Protto, Pearson, Zanotti, Gregori, Buturca, Derossi.

Marco Porrino: “Abbiamo giocato discretamente il primo tempo con, come sempre, una difesa migliore dell’attacco. Nel secondo tempo la squadra è scesa di tono ed è stata più confusionaria con passaggi imprecisi e poca incisività. Nonostante tutto, il risultato è positivo”.

Under 14

Brc vs Rugby Cuneo 17-52.

Brc vs San Mauro Rugby 0-22.

Old

Rinoceronti Torino vs Brc 4-1.

Meta di Gramegna. La formazione: De Sousa, Ramella Pollone, Vatteroni, Suffada, Martino, Tagliabue, Gramegna, Nocerino, Grillenzoni (cap.), Sappino, Mouchtaki, Raisi, Fusaro, Pagiano. A disposizione: Gattiglio, Dionisi, Martinasso, Tajmir Riahy, Curatolo.

Coach Fabio Gramegna: “Partita molto fisica. L’arbitro ha permesso agli avversari di giocare in ventotto. Primi 15’ giocati in attacco, ma a causa di due errori di handling di Biella ha creato l’occasione per due mete avversarie, la terza meta è arrivata, per gli avversari su di un calcio d’inizio che ha trovato impreparata, anche grazie a un rimpallo fortunato, la difesa biellese. Il secondo tempo non ha dato spazio agli avversari di avanzare. Il terzo tempo si è concluso con una meta che ha bucato la difesa in un raggruppamento. Ottimo l’atteggiamento di tutti i giocatori gialloverdi che hanno dimostrato una crescita degna di nota. MVP del Brc, a pari merito Grillenzoni e Tagliabue”.