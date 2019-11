6° Balcone del Biellese Trail, tutte le classifiche complete

Neve, pioggia e freddo non hanno fermato i 172 atleti che ieri mattina hanno partecipato alla sesta edizione del Balcone del Biellese Trail a Pettinengo. Tre i percorsi disegnati da Corrado Belli e dallo staff di Claudio Piana: 72 partecipanti nel “corto” di 8 km (400 metri dislivello positivo/negativo), 64 nel “medio” di 21 km (1050 metri dislivello) e 36 nel “lungo” di 37 km (1400 metri).

Sulla lunga ha dominato Alessandro Ferrarotti, che ha chiuso in circa 3 ore e 10 minuti, lasciando a molti minuti l’inglese Robbie Britton e il biellese Roberto Di Pasquali. Nessuna donna nella classifica ufficiale in quanto le uniche due iscritte hanno partecipato alla prova ludico-motoria riservata ai non tesserati.

Sul medio il biellese Massimiliano Barbero Piantino ha imposto il suo ritmo fin dai primi chilometri e nessuno è riuscito a stargli dietro: ha vinto in 1h29’22”. Sul podio altri due biellesi: Francesco Nicola e Emanuele Falla. Tra le donne un cognome inglese per l’albo d’oro: è quello di Natalie Francesca White che ha chiuso in poco meno di due ore precedendo di circa un minuto la biellese Angelica Bernardi e la lombarda Marialuisa Mauri.

La prova su 8 chilometri, invece, è stata molto battagliata nella prima metà con Matteo Biolcati Rinaldi (poi vincitore in 36’25”) e Alessandro Pisani (poi secondo in 37’32”) a dettare il ritmo. Al terzo posto Salvatore Saia (39'23”). Tra le donne si è imposta Milena Foglio Stobbia in 53’16” con un vantaggio di circa 7 minuti su Cristiana Bombonati e Loredana Patteri, rispettivamente seconda e terza.

Di seguito le classifiche complete.

Ordine d'arrivo percorso da 8 chilometri

1 Matteo Biolcati Rinaldi Biella Running 00:36:25 SM35

2 Alessandro Pisani A.Atl. Candelo 00:37:32 SM40

3 Salvatore Saia Runcard 00:39:23 SM40

4 Francesco Grosso Atl. Stronese-Nuova Nordaffari 00:40:51 AJPSM

5 Dario Monteferrario A.S.Gaglianico 1974 00:40:52 SM50

6 Simone Borri A.S.Gaglianico 1974 00:43:56 SM40

7 Graziano Bosonetto Giorgio Atletica Monterosa Fogu Arnad 00:44:37 SM65+

8 Jean Xavier Villanese Atletica Monterosa Fogu Arnad 00:45:08 AJPSM

9 Angelo Nicolello Pol. Dil. Bairese - Uisp 00:46:49 SM60

10 Tiziano Berra A.Atl. Candelo 00:47:20 SM60

11 Sergio Testore Esprit Fitness Biella 00:47:29 SM45

12 Manuel De Mori G.S. Ermenegildo Zegna 00:49:45 SM35

13 Alessandro Cabrio A.S.Gaglianico 1974 00:50:04 SM55

14 Alberto Ferraris A.Atl. Candelo 00:52:20 SM40

15 Luciano Bernardi Biella Running 00:52:33 SM65+

16 Roberto Danasino Podistica Vigliano Asd - Uisp 00:52:51 SM65+

17 Milena Foglio Stobbia A.S.D. Olimpia Runners 00:53:16 SF35

18 Renzo Pellerey Atletica Monterosa Fogu Arnad 00:53:24 SM50

19 Aldo Gamba Atletica Monterosa Fogu Arnad 00:54:13 SM65+

20 Roberto Sech A.S.Gaglianico 1974 00:54:22 SM65+

21 Paolo Orsetti Podistica Vigliano Asd - Uisp 00:59:03 SM45

22 Silvano Arioli La Michetta 01:01:04 SM65+

23 Cristiana Bombonati Runcard 01:01:08 SF45

24 Loredana Patteri Biella Running 01:01:41 SF55

25 Alberto Blotto Ready To Run S.R.L. 01:02:01 SM50

26 Roberta Bacchi Biella Running 01:02:13 SF40

27 Maurizio Pozza Gsa Pollone 01:02:24 SM55

28 Veronica Grosu A.Atl. Candelo 01:02:41 SF50

29 Mauro Iannone Unione Giovane Biella 01:04:27 SM65+

30 Daniele Da Roit La Vetta Running 01:05:08 SM50

31 Alessandro Coltro Atl. Trivero 2001 01:06:11 SM40

32 Giuliano Botalla Runcard 01:06:16 SM65+

33 Valerio Nalin La Vetta Running 01:06:38 SM55

34 Giuseppe Napolitano A.Atl. Candelo 01:07:10 SM65+

35 Annamaria Galbani La Michetta 01:09:51 SF65+

36 Alberto Aglietta La Vetta Running 01:10:12 SM60

37 Annamaria Massaro La Vetta Running 01:10:13 SF55

38 Silvia Berra Biella Running 01:10:25 SF50

39 Alberto Veimaro G.S. Splendor Cossato 01:13:51 SM60

40 Paolo Valli Podistica Vigliano Asd - Uisp 01:15:39 SM65+

41 Giovanni Ceccon Podistica Vigliano Asd - Uisp 01:30:08 SM65+

42 Lothar Pellerey Asd Atletica Monterosa - Uisp 01:33:04 AJPSM

43 Stefano Pivari A.Atl. Candelo 01:51:41 SM45

Ordine d'arrivo percorso da 21 chilometri

1 Massimiliano Barbero Piantino Atletica Saluzzo 01:29:22 JPSM

2 Francesco Nicola G.S. Ermenegildo Zegna 01:34:33 JPSM

3 Emanuele Falla Valsusa Running Team - Uisp 01:37:41 SM35

4 Fabrizio Medea Gruppo Amici Corsa Pettinengo 01:46:50 SM45

5 Valentino Osiliero A.S.Gaglianico 1974 01:50:53 SM55

6 Andrea Nolly Polisportiva Sant'orso Aosta 01:56:59 SM40

7 Enrico Mauri Runcard 01:58:45 SM50

8 Natalie Francesca White Runcard 01:58:59 SF35

9 Emiliano Di Palma A.Atl. Candelo 01:59:19 SM35

10 Simone Dani Cral Societa' Reale Mutua Ass. 01:59:40 JPSM

11 Angelica Bernardi Biella Running 02:00:06 JPSF

12 Cristian Carelli Runcard 02:00:32 SM35

13 Riccardo Eulogio Biella Running 02:04:18 SM40

14 Marialuisa Mauri Runcard 02:04:35 SF50

15 Filippo Moggio G.S. Splendor Cossato 02:08:45 SM45

16 Roberto Rossi Gruppo Amici Corsa Pettinengo 02:11:01 SM60

17 Maurizio Maria Battuello A.P.D. Pont-Saint-Martin 02:12:51 SM50

18 Stefano Tropeano Biella Running 02:13:12 JPSM

19 Enrico Mersi A.S.Gaglianico 1974 02:14:01 SM40

20 Marco Quagliotti Runcard 02:14:40 SM50

21 Fabio Caucino G.S. Splendor Cossato 02:15:28 SM50

22 Alessandro Giana A.S.Gaglianico 1974 02:15:29 SM40

23 Alberto Lovison G.S. Splendor Cossato 02:15:30 SM55

24 Tommaso Vaccaro Runcard 02:16:54 SM50

25 Alfredo Zorzi Runcard 02:19:08 SM55

26 Damiano Boccia Runcard 02:20:55 SM50

27 Fabrizio Bertoni Runcard 02:21:03 SM40

28 Roberto Cinus La Vetta Running 02:22:07 SM35

29 Martina Baronio La Vetta Running 02:26:10 JPSF

30 Andrea Cortese Biella Running 02:26:57 SM45

31 Roberto Caldan Runcard 02:27:29 SM55

32 Daniele Bozzonetti Pietro Micca Biella 02:27:37 SM50

33 Alex Crestani A.S.Gaglianico 1974 02:27:49 SM45

34 Simone Vercellino La Vetta Running 02:28:07 JPSM

35 Andrea Martinallo M. Vda Trailers Ssdrl - Uisp 02:29:16 SM45

36 Andrea Zanone Poma Gruppo Amici Corsa Pettinengo 02:30:26 SM40

37 Mauro Piccini Team Otc Ssd Arl 02:30:33 SM50

38 Cristian Perissinotto A.Atl. Candelo 02:31:02 SM35

39 Marco Molpen A.S.D. Olimpia Runners 02:31:05 SM35

40 Monica Perardi A.P.D. Pont-Saint-Martin 02:33:54 SF50

41 Corrado Olgiati Esprit Fitness Biella 02:39:51 SM55

42 Stefania Campitelli A.S.Gaglianico 1974 02:42:04 SF50

43 Gloria Giardino Biella Running 02:46:18 SF40

44 Samuel Faella Ready To Run S.R.L. 02:46:19 SM40

45 Filippo Ceragioli Comitato Territoriale - Uisp 02:47:17 SM55

46 Veronica Guglielmetti G.S. Castellania - Gozzano 02:55:24 SF40

47 Moreno Brustia La Vetta Running 02:56:03 JPSM

48 Chiara Minetto La Vetta Running 02:56:05 SF35

49 Milena Maggi G.P. Avis Pavia 03:16:35 SF65+

50 Fabio Rigotti Vda Trailers Ssdrl - Uisp 03:17:59 SM55

51 Graziano Rossi Biella Running 03:29:35 SM50

52 Maria Grazia Vignani Durbano Gas Energy Rivarolo 77 03:39:30 SF60

53 Cristina Venturini La Vetta Running 03:46:29 SF45

54 Claudia De Mari A.S.D. Olimpia Runners 03:48:29 SF60

55 Silvana Simoni Bergamo Stars Atletica 04:28:17 SF60

Ordine d'arrivo percorso da 37 chilometri

1 Alessandro Mario Ferrarotti Gruppo Amici Corsa Pettinengo 03:10:25 PSM

2 Robbie Britton Runcard 03:23:34 PSM

3 Roberto Di Pasquali La Vetta Running 03:24:35 PSM

4 Marco Marangone Biella Running 03:34:26 SM40

5 Andrea Vesco Asd Podistica Dora Baltea - Uisp 04:02:34 SM35

6 Andrea Martini Amron Asd - Csen 04:05:08 SM45

7 Filippo Moirano Runcard 04:06:49 SM40

8 Michele Vulcano Atl. Gavirate 04:24:02 SM55

9 Giuseppe Scagliotti A.Atl. Candelo 04:32:33 SM50

10 Marco Rossi Asd G.S. Avis Ivrea - Uisp 04:44:31 SM35

11 Giorgio Mangiarino Asd G.S. Avis Ivrea - Uisp 04:53:28 SM45

12 Stefano Gremmo A.S.Gaglianico 1974 04:55:21 SM50

13 Paolo Pajaro Bergamo Stars Atletica 04:58:56 SM60

14 Maurizio Cortese Biella Running 04:59:35 SM45

15 Marco Longhin Runcard 05:00:02 SM45

16 Silvio Fioramonti G.S. Castellania - Gozzano 05:03:34 SM45

17 Daniele Furia La Vetta Running 05:05:09 PSM

18 Stefano Pezzuolo Trm Team 05:07:54 SM45

19 Luca Pianoforte Runcard 05:10:39 SM35

20 Andrea Vaudano G.S. Ermenegildo Zegna 05:21:28 SM45

21 Enrico Correale La Vetta Running 05:21:29 SM50

22 Valentino Santi Amantini Runcard 05:21:30 SM55

23 Gualtiero Maringoni Runcard 05:29:43 SM50

24 Carlo Michele Ravella Gruppo Amici Corsa Pettinengo 05:49:44 SM65+

25 Giuliano Pavan Bergamo Stars Atletica 06:52:07 SM65+