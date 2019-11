5° vittoria di fila per il Teens Cossato, a Grugliasco finisce 77-52

Quinta vittoria consecutiva per il Fanton Teens Cossato, che espugna 77-52 il parquet di Grugliasco e resta solitario in vetta alla classifica di serie C Silver. Alle spalle della squadra di Bertetti l'unica a tenere il passo è Piossasco, già battuta al Pala Pajetta. Fanton Teens in campo senza Ulisse Castagnetti. Capitan Murta e compagni in difficoltà solo nel primo quarto (16-14 per gli ospiti), poi concedono solo 10, 12 e 14 punti ai padroni di casa nei restanti tre periodi, chiudendo già i giochi nel terzo quarto con un break di 26-12.

Per il Teens quattro giocatori in doppia cifra, il migliore è Murta con 16 punti (4/7 dal campo, 6/6 ai liberi, 5 rimbalzi e 4 assist in 26 minuti). Vicino alla doppia-doppia Santarossa (9 punti e 11 rimbalzi) e contributo importante dalla panchina per Chiavassa (6 punti e 5 rimbalzi) e Squizzato (11 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi), che non hanno fatto sentire l'assenza di Castagnetti. Per il Fanton Teens è il quinto successo in altrettante trasferte.

Ora per la squadra di Bertetti due partite in casa, venerdì prossimo contro Settimo e il 29 derby contro il fanalino di coda Ivrea.

Grugliasco-Fanton Teens Cossato 52-77 (16-14; 26-31; 38-57).

Cossato: Brusasca 2, Murta 16, Maffeo 3, Dotti 2, Santarossa 9, Alberto 11, Chiavassa 6, Bergamaschi 13, Cerri 4, Corongiu, Squizzato 11. Allenatore: Gianpiero Bertetti.

Grugliasco: Ferro, Lissiotto 1, Dal Ben 10, Ruffato, Della Rovere 5, Bertolo, Laterza 2, Letizia 7, Utiyen 13, Tio, Rizzo 10, Villata 4.