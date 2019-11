Torna al Biella Jazz Club Georgia Ciavatta con un lavoro su Billie Holyday

Un gradito ritorno al Biella Jazz Club per martedì 19 novembre alle 21,30, sul palco di Palazzo Ferrero la cantante emiliana, Georgia Ciavatta con il suo nuovo progetto su Billie Holyday. La band che l'accompagna è formata da Mario Zara al pianoforte , Gianni Satta alla tromba e flicorno, Loris Lari al contrabbasso e Davide Bussoleni alla batteria.

"Quello che non ti aspetti è di scoprire che all'inizio della sua carriera , Billie holiday è una giovane donna che celebra la vita e l'amore creando capolavori assoluti. Malandrina quanto dolce, coniuga eleganza e sentimento con classe e maturità "Da questa riscoperta nasce l'idea di Georgia Ciavatta e del Maestro Mario Zara, di dare ad alcuni dei capolavori, interpretati da Billie Holiday, una nuova luce , un nuovo sentire , anche attraverso l'uso di armonie e ritmiche che appartengono al Jazz più moderno.

Georgia Ciavatta ha inciso 4 album con "Sugarpie and the Candymen"avendo un grandissimo successo in tutta Europa , partecipando a importanti festival quali Umbria Jazz, Umbria Jazz Winter 2015, Jazz Ascona, Madrid Jazz Festival, Offtown Festival(Istanbul), La Meridien Etoile (Paris) e a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche come Concerto di Natale in Vaticano (Rai1), Quelli dello Swing (Rai2), Stereonotte (RadioRai1), Caterpillar (RadioRai2), Radio2 Social Club(RadioRai2).

Ha collaborato con moltissimi artisti tra cui Renzo Arbore, Michael Supnick, Adriano Fabi, Sandro Gibellini, Gianni Satta e molti altri.La programmazione per il mese di Novembre prosegue con la Jam Session per martedì 26 e con l'evento speciale di mercoledì 27 novembre "Blcher, Hemmer, Gadd" gia "sold out" da parecchio tempo.Per il mese di dicembre sono attesi altri grandi concerti, il trio di Francesco Maccianti con Roberto Gatto alla batteria e Ares Tavolazzi al contrabbasso e un altro grande artista italiano, Gianni Cazzola con il suo trio.