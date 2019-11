Da Forever Lampadari tutto è pronto per il Natale FOTO

I due storici negozi Forever di Via Trieste 2 e di Via Pietro Micca 32/B, a Biella, propongono soluzioni di illuminazione per ogni gusto, supportando il cliente nella scelta del prodotto giusto attraverso un’offerta capace di soddisfare ogni gusto, dal classico al sofisticato.

Entrando nel punto vendita in questo periodo si respira subito l’atmosfera delle Feste.

Si può trovare dalla statuina economica al prodotto pregiato in resina lavorata, vera meraviglia di artigianato Italiano e dalla luminaria semplice alle più complesse e colorate linee di luce. In vista del Natale 2019 l’offerta di statuine, luminarie e allestimenti per il presepe è stata rinnovata per offrire la migliore scelta possibile al cliente in cerca di una decorazione speciale per la propria casa, con una vantaggiosa scontistica dal 20 al 70%.

Inoltre, per chi fosse in cerca di una soluzione di illuminazione, la scelta si mantiene altrettanto varia: si passa dai lampadari più classici sino a veri e propri pezzi di Design che non sfigurerebbero in un museo, che si aggiungono ad una vasta scelta di lampadine sia a Led, attente al risparmio energetico ed ai bassi consumi, sia tradizionali.

Il tutto condito da un’attenzione particolare al cliente che può personalizzare la propria esperienza di acquisto attraverso l’aiuto dello staff sempre preparato e di prezzi competitivi.

Che siano decorazioni, lampadari o semplice materiale elettrico, entrando da Forever Lampadari è difficile non trovare ciò che si cerca e, qualora succedesse, si avrà respirato un po’ di aria Natalizia.

I punti vendita di Biella sono in Via Trieste 2 ed in Via Pietro Micca 32/B, dal 23 novembre aperti anche la Domenica per tutto il periodo Natalizio.

Per informazioni, chiamare lo 015 22049 o scrivere una mail a foreverlampadaribiella@virgilio.it

Visitate le pagine web dei negozi che trovate sia su Facebook - @Forever Lampadari Biella

che su Instagram - @Foreverlampadari