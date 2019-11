IOLAVORO in scena venerdì 22 novembre con “Wooooow! Io e il mio futuro”

IOLAVORO, la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cerca di lavoro e offre numerose opportunità per orientarsi e informarsi, ritorna a Biella in collaborazione con “Wooooow! Io e il mio futuro”, venerdì prossimo 22 novembre, presso Città Studi, dalle ore 10.00 alle 18.00. Sono 41 le aziende e agenzie per il lavoro che partecipano con centinaia di opportunità d’impiego. E’ necessaria l’iscrizione on line sul sito web www.iolavoro.org nella sezione dedicata all’evento biellese. Inoltre sul sito si possono visualizzare le aziende partecipanti e le figure professionali ricercate.

“Questa edizione locale di IOLAVORO - spiega l’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino - rappresenta un momento molto importante per il Biellese e conferma l’attenzione della Regione per tutti i territori. Con la presenza delle aziende, che possono incontrare direttamente i candidati, puntiamo a favorire l'incrocio fra domanda e offerta, proponendo a chi è in cerca di occupazione uno strumento utile per conoscere da vicino e per valutare tutte le opportunità presenti. Essendo poi ospitata all'interno del salone "Wooooow", questa edizione è un’importante occasione per sostenere l’orientamento, l’ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, sia in ambito nazionale che internazionale: una vetrina in più per le imprese locali per presentare le proprie offerte e poter incontrare e selezionare più candidati contemporaneamente e nello stesso luogo, unendo pragmatismo, efficacia e velocità”.

“Sono 41 le aziende e le agenzie per il lavoro che prendono parte a IOLAVORO Biella portando centinaia di proposte di lavoro – commenta il direttore di Agenzia Piemonte Lavoro, Claudio Spadon – una partecipazione che evidenzia l’interesse del territorio biellese alla manifestazione. L’occasione nasce nell’ambito di “Woooooow!" e della collaborazione con il Gruppo giovani imprenditori dell’Unione Industriale biellese, si possono trovare opportunità differenti per orientarsi, formarsi e informarsi sul mondo del lavoro. Nell’area istituzionale infatti sono presenti i servizi per il lavoro di Agenzia Piemonte Lavoro: gli operatori del Centro per l’impiego di Biella con le loro offerte di lavoro, il servizio Eures per lavorare all’estero, e il servizio “Alte professionalità e grandi reclutamenti” che propone, oltre ai laboratori di approfondimento sulle competenze professionali trasversali per valorizzare le persone e la ricerca attiva del lavoro, l’introduzione innovativa di laboratori dedicati al reinserimento lavorativo di professionisti che usufruiscono dell’assegno di ricollocazione in cassa integrazione straordinaria”.

L'evento IOLAVORO, promosso dall'Assessorato all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio universitario della Regione Piemonte, è organizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro con il Centro per l’impiego di Biella, in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, con Città di Biella Assessorato Educazione e Istruzione pubblica, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Camera di Commercio di Biella e Vercelli e CNA Biella.