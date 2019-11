Forex: dal BoJ linea ultra-espansiva per lo Yen

Mentre il resto del mondo continua a soccombere alle prospettive incerte circa il futuro, in Asia si intravedono barlumi di speranza e l’economia continua ad avere importanti valvole di sfogo per un inizio 2020 coi fiocchi.

Ad essere i protagonisti della scena orientale sono Cina e Giappone, la prima che si dice pronta a lanciare la versione digitale della propria valuta, la seconda che, invece, mantiene una linea ultra-espansiva sulla propria valuta.

Lo Yen giapponese, infatti, è una delle poche valute a vedere positivi tassi di crescita sul Forex Market, il mercato delle valute. La valuta del Sol Levante sta piano piano raccogliendo i favori degli investitori e, dopo il picco negativo di inizio anno ha riguadagnato la stabilità iniziale.

Bank of Japan: nessun cambio di linea

La votazione avvenuta in seno a Bank of Japan, con 8 voti a favore e 1 a sfavore, ha visto confermata la linea ultra-espansiva della moneta, con i tassi di interesse di -0.1% sui titoli a breve e 0% sui Titoli di Stato decennali.

La stima dell’inflazione al 2% per l’anno fiscale 2019 sembra essere stata definitivamente confermata e il governatore di BoJ, Haruiko Kuroda, continua a dirsi convinto delle positive potenzialità di crescita economica del paese. Nonostante un aumento dell’imposta voluta dal governo di Shinzo Abe dall’8 al 10%, infatti, i tassi di crescita restano estremamente positivi, con le vendite al dettaglio che sono passate dal +6,9% nel secondo trimestre del 2019 a oltre +9,1% nel terzo trimestre.

Non vi sono dubbi circa la possibilità che continuino a crescere fino a superare il 10% entro la fine dell’anno. Si tratta di dati che confermerebbero i responsi positivi della politica ultra-espansiva sulla valuta e che proietterebbero il Giappone nel 2020 con una solida base economica e finanziaria di partenza.

Cina: pronti alla svolta digitale

A comunicarlo direttamente è l’organo di controllo statale degli exchange e delle politiche sulle criptovalute, la SAFE: la Cina è pronta a lanciare una versione digitale del Renmimbi entro il 2020.

Stando a quanto risulta dal motore di ricerca preferito dagli utenti del Celeste Impero, Baidoo, le ricerche mensili su parole chiave come “blockchain”, “crittografia” e “criptovalute” avrebbero visto negli ultimi mesi un exploit di oltre il +200% e le stesse parole chiave si sono classificate tra le prime 10 più ricercate dai cinesi.

Si tratta di una conferma decisiva sulla volontà della Bank of China, l’equivalente della FED americana, di portare avanti la svolta digitale. Un provvedimento, questo, che rivoluzionerebbe completamente il mercato interno al quale questo provvedimento sarebbe maggiormente interessato.

Il successo o meno dell’operazione, poi, potrebbe condizionare l’estensione del provvedimento anche al mercato estero, portando la Cina a raggiungere in poco tempo il podio dell’economia mondiale.

Si tratta della migliore risposta che Pechino poteva dare all’armistizio con Washington in tema di guerra commerciale: dopo gli sfiancanti mesi iniziali del 2019, infatti, entrambe le potenze si sono ritirate per leccarsi le ferite. Da un lato vi è il più grande produttore al mondo, la Cina, che cerca soluzioni per rafforzare il proprio mercato interno e far fronte ad una riapertura del conflitto.

D’altro canto, gli USA, il maggior consumatore al mondo, sta iniziando a sentire una esigenza parallela, con il mercato interno scombussolato dai dazi e i piccoli/medi enti finanziari in seria difficoltà di fronte alle scadenze fiscali di fine anno.

Che gli investitori si facciano trovare pronti: la svolta digitale potrebbe portare il CHY a quotazioni finora inimmaginabili e avere tutte le carte in regola per essere il titolo dell’anno venturo.