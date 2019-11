Dal Nord Ovest - Trovato feto dentro un barattolo in un'aiuola: indagano i carabinieri

Un uomo che stava passeggiando con il suo cane ha ritrovato, in un'aiuola di piazza Benefica, un feto di 10-15 settimane. L'uomo ha subito avvertito i carabinieri, che hanno preso in consegna il feto, conservato all'interno di un contenitore cilindrico di circa 7 centimetri e immerso in un liquido trasparente. Sull'episodio adesso indagano i carabinieri.