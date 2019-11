Ubriaco scappa all'alt della polizia, alcol in corpo oltre quattro volte il massimo

Inseguimento ieri sera per le vie cittadine quando all'alt della volante della polizia, una Volkswagen Golf non si è fermata. Il fatto è successo alle 23 in via Costa di Riva, nel momento in cui gli agenti hanno notato l'auto arrivare a velocità sostenuta e rischiare un incidente nella rotonda del ponte Cervo direzione via Cernaia. E' scattato l'inseguimento e dopo poco i poliziotti sono riusciti a fermare il fuggitivo. L'automobilista, un giovane di 21 anni è risultato positivo all'alcol test con valori di 2,30 e 2,23. Il ragazzo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e l'auto affidata all'autosoccorso che ha provveduto a portarla al suo indirizzo di residenza.