Quindicenne writer imbratta i muri del parcheggio Boglietti, denunciato

E' stato sorpreso, in pieno pomeriggio nel parcheggio Boglietti in Costa delle Noci a Biella, a imbrattare i muri. Il fatto è successo sabato alle 15,10 quando una volante della polizia ha notato un ragazzo vicino ad una bicicletta e a uno skateboard e dalla porta antincendio uscire un suo amico che ha tentato di nascondere sotto la felpa una bomboletta di vernice spray colore blu. Nel piccolo giro di ispezione gli agenti hanno visto l'imbrattamento ancora fresco. Il ragazzo residente a Biella è stato denunciato e affidato ai genitori mentre l'amico è stato scagionato per non aver preso parte all'atto.