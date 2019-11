Pralungo in lutto per la morte di Antonio Canova, il ricordo degli amici: “Persona benvoluta da tutti”

Pralungo piange la morte di Antonio Canova, scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga malattia all'età di 78 anni. Per diverso tempo, ha servito la comunità facendo il volontario accompagnatore sullo scuolabus, assistendo i bimbi della scuola materna. I funerali si sono tenuti sabato scorso con la partecipazione di molte amici e conoscenti.

Quest'ultimi hanno inviato al nostro giornale una lettera in suo ricordo: “Antonio era una persona molto benvoluta a Pralungo. Il suo è stato un aiuto prezioso: era affidabile e serio, uno su cui si poteva contare e grazie a lui si è potuto mantenere un servizio prezioso, tanto che l'amministrazione comunale aveva voluto donargli una targa come giusto riconoscimento per il suo impegno. Amava stare in mezzo alla gente, prima che la malattia lo bloccasse del tutto; lo si poteva vedere in paese con il suo bastone diventato per lui indispensabile per muoversi, indomito nonostante la sofferenza sempre gentile e amabile nella conversazione. Antonio era fratello di Cesare mancato alcuni anni fa ma mai dimenticato. Molto diversi di carattere li divideva tra le altre cose la fede calcistica: Cesare era tifoso della Juventus mentre il cuore di Antonio batteva per la fede granata. Li ricorderemo con più intensità ad ogni derby, immaginandoli insieme su nel cielo a tifare per le loro squadre nella beatitudine della pace e senza arrabbiarsi più”.