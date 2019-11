Intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 intorno alle 14 di questa mattina, lunedì 18 novembre, in via Ivrea a Biella. Una donna sulla cinquantina è caduta in casa e, non riscendo a rialzarsi, ha chiamato i soccorsi che sono entrati nell'abitazione grazie all'autoscala. La signora è stata quindi condotta in ospedale per accertamenti.