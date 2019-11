Biella, accesa lite nella prima serata tra una donna e un giovane in piazza Vittorio Veneto

Una lite tra un giovane di origine nordafricana e una donna di mezza età biellese è avvenuta, sotto i portici della ex Standa in piazza Vittorio Veneto a Biella, alle 18,30 di lunedì 18 novembre. L'acceso diverbio, probabilmente nato per futili motivi, fortunatamente si è mantenuto nei limiti del verbale anche grazie all'intervento di una pattuglia della radiomobile dei carabinieri. Identificati i due soggetti litigiosi la situazione è rientrata nella normalità.