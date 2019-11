Si avvicina Natale e torna la casetta del vin brulè in via Italia

I soci del Leo Club Biella sono lieti di annunciare che anche quest’anno, come da tradizione, torneranno a Biella, in via Italia (vicino al Battistero) a offrire ai passanti, in cambio di una libera offerta, bevande calde nella "casetta del vin brulé". Saremo operativi a partire da venerdì 22 novembre fino all’Epifania, tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19, compresa la Vigilia di Natale, in occasione della quale saremo aperti anche dalle ore 23 per la messa della notte di Natale, come facciamo sempre ormai da più di trent’anni.

Il ricavato di quest’anno sarà devoluto alla Onlus “Amici dell’ospedale di Biella” per un progetto a favore del reparto di rianimazione. In questa occasione verranno dati anche i nostri pandorini, il cui ricavato sarà destinato al progetto nazionale Ton "Leo for Safety & Security" col fine di potenziare e migliorare gli equipaggiamenti, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza degli Enti di Primo Soccorso Italiani e delle strutture private simili. Vi aspettiamo numerosi per una bevanda calda e per aiutare chi più è in difficoltà. Cogliamo l’occasione per dire che a partire da novembre inizierà il "Progetto Martina": assieme ai soci Lions e a dei medici della Lilt Biella ci recheremo presso gli istituti superiori del Biellese col fine di sensibilizzare gli studenti alla prevenzione dei tumori.