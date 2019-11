LILTforBiella 2019: Solidarietà, spettacolo, moda. E il premio Caucino al dottor Clerico FOTOGALLERY

Un riconoscimento per l'impegno profuso nel portare l’oncologia biellese a un livello di eccellenza tale da renderla leader per l’intero quadrante nord orientale piemontese al Dottor Mario Alberto Clerico: l’oncologo biellese è stato premiato con il “Premio LILT – Piero Caucino” lo scorso venerdì 15 novembre sul palco del Teatro Sociale Villano nell’ambito del Galà di Solidarietà “LILTforBiella 2019” che ha chiuso la campagna di LILT Biella, realizzata in collaborazione con Bottega Verde, “LILT for Women – Nastro Rosa 2019” contro i tumori femminili.

Un appuntamento ormai arrivato alla sua sesta edizione che quest’anno ha visto la moda incontrare la solidarietà e la lotta contro i tumori. Musica, sport, spettacolo e imprenditoria: sono stati tanti i personaggi illustri biellesi che sono saliti sul palco del Teatro Sociale Villani per dare vita a allo spettacolo-evento organizzato da Lilt Biella per accendere, ancora una volta, i riflettori sul tema della prevenzione come strumento principale nella lotta contro al cancro.

Un tema che vede da sempre Lilt Biella impegnata per la salute e il benessere dei cittadini e che, sarà ancora potenziato nel corso del 2020 con un nuovo, grande obiettivo: l’apertura di due nuove palestre dedicate alla riabilitazione oncologica.

Lo ha annunciato il Dr. Mauro Valentini, Presidente di LILT Biella che dal palco del Teatro Sociale ha raccontato ai biellesi le attività e i progetti svolti da LILT Biella nel corso di questo 2019 che sta chiudendosi: 7.500 (+15% rispetto a ottobre 2019) visite di prevenzione e diagnosi precoce, 1.553 alunni coinvolti sui temi della prevenzione, 130 pazienti accolti all’Hospice di Biella, 5 eventi organizzati per sensibilizzare la popolazione sui corretti stili di vita.

La moda, tema centrale della serata, è stata rappresentata dalle eccellenze del nostro territorio: le sartorie Maddalena Colpo, Angela Maltese e Alberto e Attilio Cerruti, con la storia dell’omonimo lanificio e i ragazzi dell’ITS TAM, il futuro della moda biellese. Durante lo spettacolo, condotto da Cristiano Gatti, Presidente Confartigianato di Biella e presentatore, sono stati inoltre raccolti fondi che Lilt Biella destinerà all’ambulatorio senologico di Spazio LILT.

Lilt Biella ringrazia di cuore tutti gli artisti che sono intervenuti sul palco e tutti i partner che hanno sostenuto lo spettacolo rendendolo possibile: Comune di Biella, Vilflora e Light& Sound.