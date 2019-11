La "Giornata Nazionale per la Sicurezza" arriva anche a Biella VIDEO

Giovedi 21 novembre si celebrerà anche a Biella la "Giornata Nazionale per la Sicurezza", l'evento celebrativo dedicato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Biella e provincia. Per l'occasione il Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico di Biella ha organizzato un percorso formativo/informativo che prevede diverse postazioni nelle quali saranno presenti: Prefettura di Biella, Questura di Biella, Polizia di Stato (Polizia Stradale), Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale/Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile Comunale e Provinciale, Corpo Volontari AIB Piemonte, Croce Rossa Italiana, Motorizzazione Civile, Protezione Civile Comunale e Provinciale, Croce Rossa Biella, ASL Biella, ACI Biella, Motorizzazione Biella, per esporre alcuni dei mezzi in dotazione e illustrare i loro progetti dedicati alle scuole in tema di sicurezza.

In piazza Vittorio Veneto ci saranno anche alcune delle specializzazioni della Polizia Penitenziaria, dei servizi Cinofili Antidroga, Traduzioni e Piantonamenti e Motociclistico, ognuno con le relative simulazioni.