Il duo Biellese degli Howler conquista Torino FOTO

Dalla collaborazione tra Il Cerchio E le Gocce, Associazione Emporium (organizzatrice di San Salvario Emporium), Xplosiva, i residenti e i commercianti del Balon nasce una nuova facciata dipinta in via Mameli a Torino. Il murales è stato realizzato dal duo artistico biellese Howler in occasione di Club Palazzo, evento all'interno di Club To Club, nella strada che unisce il mercato di Piazza della Repubblica alla zona del Balon. L’opera è nata grazie agli sforzi delle associazioni e dei gruppi che hanno partecipato, malgrado l’annullamento dell’evento di Emporium e del momento di instabilità che vive il Balon.

Si è voluto mandare un messaggio di positività alle persone che vivono il quartiere e non solo, sottolineando la sua anima vivace e multiculturale come natura che deve essere tutelata e come luogo che richiede una continua riscoperta e partecipazione. Attraverso la metafora del cibo gli artisti hanno rappresentato la varietà di diverse personalità e culture che convivono una accanto all’altra nel borgo, una contaminazione che produce sapori inediti come l'opera degli Howler.

I giovanissimi artisti sono stati coordinati dall'associazione Il Cerchio E le Gocce, collettivo di artisti che dal 2001 lavora sul territorio cittadino, e non solo, insieme al progetto MurArte.