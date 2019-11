I ragazzi di Sordevolo rappresentano la Passione

I giovani attori della Passione di Sordevolo si stanno impegnando per dare il loro contributo alla promozione degli spettacoli della prossima estate con degli eventi dedicati e rivolti esclusivamente ad un pubblico di loro coetanei, invitati attraverso i vari oratori del biellese. Un nutrito gruppo fra i 12 e i 19 anni porterà in scena alcuni piccoli spezzoni della Passione e si intervallerà il tutto con testimonianze dirette dei ragazzi che racconteranno le loro precedenti esperienze nella rappresentazione, coinvolgendo anche il pubblico che potrà fare domande, conoscere curiosità e retroscena e, se interessato, essere poi invitato a partecipare alle repliche del venerdì sera nel mese di luglio 2020, per poter vivere in diretta l’emozione che lo spettacolo regala a chi lo interpreta.

L’iniziativa di questa forma di “promozione giovane” è partita da un gruppo di genitori sordevolesi ed è stata portata avanti dall’Associazione Teatro Popolare che ha coinvolto anche Padre Davide Di Pasquali che segue i ragazzi della Parrocchia. Il debutto sarà venerdì 22 novembre alle 20,45 presso il Salone Giovanni XXIII, seguiranno altre tre date: sabato 30 novembre a Cossila S. Grato, venerdì 10 gennaio 2020 a Vigliano Biellese e domenica 19 gennaio 2020 nuovamente a Sordevolo per una rappresentazione dedicata ai gruppi scout.