Da un muro all'altro, al Liceo Avogadro si ricorda la caduta del muro di Berlino FOTO

Lo scorso giovedì 14 si è tenuto presso l’Aula Magna del Liceo Avogadro il primo incontro del ciclo What’s Up – cosa succede al Liceo?, giunto quest’anno alla terza edizione: i docenti Graziano Euro, Massimo Favaretto e Fabrizio Scanzio hanno celebrato il trentennale della caduta del Muro di Berlino. Senza dimenticare i muri che dividono oggi oltre sessanta paesi del mondo, sono state illustrate le vicende storiche che portarono a separare la Germania e, in particolare, quelle dell’enclave rappresentata da Berlino Ovest. Il clima culturale che seguì l’abbattimento del muro è stato ripercorso anche attraverso l’arte e la musica e la studentessa Sara Morrione, con voce e chitarra, ha contribuito a ricreare l’atmosfera di fine anni Ottanta.

"Con What’s Up il Liceo «Avogadro» intende aprire le porte al territorio con un’offerta culturale che non si sovrappone ad iniziative consimili già presenti in città: i docenti coinvolti, superando la concezione della lezione tradizionale o della conferenza classica, si alternano ricorrendo a supporti multimediali accattivanti (immagini, filmati, canzoni), ulteriormente arricchiti dagli interventi musicali degli studenti - spiegano - Il ciclo proseguirà il 23 gennaio 2020 parlando del rapporto tra opera lirica e Risorgimento italiano, con l’intervento di Riccardo Quaglia e il 19 si terrà la «Serata Marziana»: Raffaella Gallotti, Enrico Martinelli e Fabrizio Scanzio offriranno una particolare guida al pianeta rosso".

Tutti gli incontri si tengono nell’Aula Magna di Via Galimberti alle 20.45 e sono un’occasione in più per scoprire il clima che si respira all’«Avogadro» anche in relazione alla scelta della scuola superiore che molti studenti delle Medie dovranno compiere entro gennaio. Perché, al Liceo almeno - come recita il claim del video di What’s Up diffuso sui social -, la scuola non è più quella di una volta…