La pioggia non rovina il Mercatino degli Angeli: numeri in aumento e applausi per i momenti musicali

Nonostante il tempo abbia fatto molti capricci domenica 17, il Mercatino degli Angeli di Sordevolo ha visto un incremento dell’affluenza dei visitatori nel pomeriggio quando c'è stato un miglioramento delle condizioni meteo. Molto apprezzato il momento di Angeli in Coro, dove i bambini della Scuola Elementare di Cerrione si sono esibiti con canti e una piccola recita in cui donavano, a mo’ di re magi, le sette note a Gesù Bambino. Anche il gruppo dei Gassman ha offerto ai visitatori un momento musicale con saxofono e basso.

L’appuntamento di domenica 24 novembre prevede la presenza di due scuole per l’esibizione canora Angeli in Coro: il Coro dell’Istituto La Marmora di Biella e i bambini della Scuola Primaria di Sordevolo. Saranno invece i 5+1 Street Music Band, quintetto di ottoni più sezione ritmica, a rallegrare le vie del Mercatino con la loro musica itinerante in stile pep band americana. Ogni domenica, poi, per chi volesse trascorrere la pausa pranzo al Mercatino, il Ristoro degli Angeli propone un menù diverso e goloso che verrà pubblicato sul sito: www.ilmercatinodegliangeli.it e sulla pagina Facebook: Il Mercatino degli Angeli.

Per grandi e piccini continuerà ad essere assicurato il divertimento con i circa 30 giochi Ludopuzzle in legno disposti in svariate aree del Mercatino. Continuano anche le mostre gratuite comprese nel biglietto d’ingresso: Emozioni nel legno di Bruno e Stefania Nicolo, Sguardi sulla fauna alpina di Roberto Andrighetto, Archivio Lanifici Vercellone e Il Museo della Passione. Naturalmente anche per lo shopping natalizio o semplicemente per regalarsi qualche prodotto di qualità, i visitatori troveranno innumerevoli articoli proposti dai nostri espositori.